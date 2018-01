Đikić odgovorio Štagljaru: Trebao je biti iskreniji i korektniji prema javnosti

Ivan Đikić opet se oglasio nakon što je Igor Štagljar reagirao na njegove kritike zbog, prema Đikiću, senzacionalističke najave o lijeku potiv karcinoma pluća.

Štagljar je u odgovoru između ostalog rekao da zbog embarga nije mogao govoriti o svim detaljima otkrića te poručio da ne namjerava biti uvučen u medijsku prepirku s Đikićem.

Đikić sada poručuje da je Štagljar trebao biti iskreniji i korektniji prema javnosti te da ga u tome ne sprečava nikakav embargo.

U nastavku prenosimo Đikićevu izjavu u cijelosti:

Svaki znanstvenik koji senzacionalistički prezentira svoja otkrića, a ta otkrića su pod embargom, ne čini dobro sebi, ne doprinosi činjeničnom informiranju građana niti promovira znanstvena otkrića na korektan način.

Ako je profesor Štagljar već imao potrebu dva puta medijski najavljivati velika otkrića u liječenju tumora pluća (u lipnju 2017 i sada u siječnju 2018) trebao je biti iskreniji i korektniji prema javnosti i objasniti načelno o čemu se radi. U tome ga ne sprečava nikakav embargo ako to napravi na korektan način.

Primjerice: U ovom otkriću radi se o već dobro poznatom lijeku koji pripada u grupu tirozin kinaznih inhibitora, a koji se koriste posljednjih desetak godina u liječenju tumora pluća. Konkretni lijek djeluje samo na vrlo malu populaciju bolesnika koji boluju od tumora pluća, a imaju trostruku mutaciju u EGFR. Prema tome, to nije univerzalni lijek koji liječi sve tumore pluća.

To su činjenice koje je profesor Štagljar trebao i danas potvrditi za javnost jer oboljeli od tumora očekuju od znanstvenika činjenice, a ove činjenice ne ugrožavaju patente niti krše embargo. One mogu pomoći javnosti u shvaćanju otkrića i njegove primjene kod oboljelih. Vjerujem da će za nekoliko mjeseci profesor Štagljar iznijeti upravo ove činjenice za javnost, no ukoliko želi, može ih potvrditi i danas radi pravovremenog informiranja građana.