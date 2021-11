Investicija od 1,2 milijuna eura u AI platformu s pozitivnim društvenim učinkom

Mindsmiths je IT tvrtka koja se bavi primjenom umjetne inteligencije u svojim proizvodima. Primjerice, oni su kreirali Megi, digitalnu asistenticu koja pomaže u kontroli krvnog tlaka, a još u počecima pandemije stvorili su digitalnog asistenta Andriju. Mindsmiths, tvrtka s 25 djelatnika, radila je i na projektima u bankarstvu kao i u visokom školstvu.

– Bavimo se automatiziranim sustavima, umjetnom inteligencijom koja pomaže ljudima, svojevrsnim suživotom čovjeka i stroja. Primjerice, asistent koji može umiriti pacijenta i savjetovati ga na pravi način, s obzirom na podatke koje prikuplja, ili pak sustav za studente koji im služi kao podrška ili pak asistent za financije, koji može u vašem specifičnom slučaju savjetovati što bi bilo pametno učiniti, a da pri tom nema problema s čitanjem sitnih slova u ugovorima – objasnio je Mislav Malenica, prvi čovjek Mindsmithsa kako, istina pojednostavljeno, izgledaju njihovi proizvodi te dodao: “Nakon niza takvih projekata odlučili smo našu AI platformu i metodologiju koju smo izgradili ponuditi klijentima koji potom mogu osmisliti vlastite proizvode.”

Za sada, govori Malenica, takve mogućnosti razvoja rezervirane su za velike tvrtke koje imaju dovoljno resursa, dok bi naš proizvod trebao poslužiti i onim manjima koji nemaju dovoljno novaca razvijati svoje AI sustave.

– Neki trenutačni trend je da se sada nude no-code platforme, automatizirane i jednostavne za primjenu, no pritom i vrlo ograničene. Mi nismo no-code ni low-code platforma, mi smo visokotehnološki startup i želimo da naša platforma bude alat onima koji žele razvijati visokotehnološke proizvode s dodanom vrijednošću. Za korištenje naše platforme valja znati i programirati, odnosno imati prave vještine, u čemu ćemo mi svakako pomoći klijentima u prvim prilagodbama, razvoju prvih tzv. caseova – istaknuo je Malenica.

Potencijal Mindsmithsta prepoznali su u Feelsgood VC fondu te su proteklog tjedna i službeno objavili da u njega investiraju 1,2 milijuna eura.

– Ovo ulaganje poslužit će nam da propitamo tržište i utabamo svoj putu rasta. Za sada imamo dva globalna klijenta i nekoliko manjih, no cilj je dokazati da je platforma skalabilna i omogućava brzi rast. Tržišta koja imamo u planu su Njemačka, gdje već imamo klijenta, i Sjedinjene Države. Plan nam je za sljedećih 18 mjeseci biti u poziciji da dobijem investiciju serije A – kazuje Malenica.

No ono što je dodatno zanimljivo u slučaju Mindsmithsa, ali i Feelsgood fonda jest da je njihov ‘brak’ sklopljen na još jednom važnom temelju, a to je pozitivan društveni učinak.

– Da, oni u koje investiramo moraju imati i pozitivan društveni učinak. Feelsgood je prvi hrvatski fond rizičnog kapitala za investiranje s društvenim učinkom. To znači, kada radite svoj biznis, ne samo da pazite na svoj benefit i mjerite učinke već pazite kako to utječe na društvo te uz financijske pokazatelje izvještavate i o tom dijelu. Naravno, da biste to mogli, morate postaviti kriterije i mjeriti, a naš fond osmislio je upravo i te parametre. Uz tu komponentu jasno se i brzo vide razlike među kompanijama, posebice na dugi rok – kazala je Renata Brkić, partnerica i članica investicijskog odbora Feelsgooda.

– Autonomija strojeva sljedeća je velika stvar koja će otključati nevjerojatan potencijal za povećanje kvalitete života svuda u svijetu. Mi, Mindsmiths, tu smo da to ostvarimo. Svjesni smo da takvu veliku moć treba pratiti još veća odgovornost. Zato smo predani UN-ovim ciljevima održivog razvoja i vodimo se načelima razvoja pouzdane umjetne inteligencije – rekao je Mislav Malenica – pojasnio – Ako vidite da vaš klijent voli jesti slatko, to ne znači da ćete mu gurati upravo te proizvode, možete učiniti i suprotno savjetovati ga koliko je to rizično ponašanje. Mi smo se opredijelili za odgovornost i pouzdanost i vjerujem da na dugi rok upravo takav pristup omogućuje rast i održivost Mindsmiths ima obvezu o društvenom učinku izvještavati investitore koji će, tvrdi R. Brkić, aktivno sudjelovati u praćenju Mindsmithsa, no pri tome će paziti i na klijente, jer, tvrdi Malenica, ne moramo prihvatiti sve i sa svima surađivati, društveni učinak bit će komponenta i pri odabiru klijenata.

– Svjesni smo da je autonomija strojeva kontroverzna, ona je alat kao i oružje i za njezino korištenje treba veća razina odgovornosti. Vjerujem da će fondovi i kompanije s ugrađenim pozitivnim društvenim učinkom prevladati u budućnosti. Jer, uostalom, ako želiš trajati nekih 10 do 20 godina, ne može se ta priča graditi na prijevari i zloporabi podataka i sustava – smatra Malenica.

Prije ove seed investicije u Mindsmiths je dobio i dvije “angel” investicije, jedan od onih koji ih je prepoznao bio je i dizajner Davor Bruketa, a surađuju i s Izabelom Jelenićem, suosnivačem i tehničkim direktorom Infobipa.

