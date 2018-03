Evakuiran ured Cambridge Analytice, tvrtke koja je uz Facebook na udaru javnosti

Zgrada u Londonu u kojoj se nalazi ured Cambridge Analytice, tvrtke koja je uz Facebook suočena s optužbama za nezakonito prikupljanje podataka čak 50 milijuna korisnika te društvene mreže danas je evakuirana, objavila je britanska policija.

Evakuacija je izvršena iz predostrožnosti nakon što je nedaleko od zgrade pronađen sumnjiv paket, pojasnila je policija.

Podsjetimo, Cambridge Analytica, kompanija za prikupljanje i analizu podataka te Facebook optuženi su da su nezakonitim prikupljanjem podataka pomogli u kampanji Donalda Trumpa te da su utjecali na referendum o Brexitu.

Mark Zuckerberg, šef Facebooka, jučer se oglasio i na svom profilu objavio poduži status u kojem je priznao pogrešku te se ispričao uz navode kako su poduzeli sve korake da se to ne bi ponovilo.

- Imamo odgovornost štititi vaše podatke i ako to ne možemo, nismo vam dostojni služiti. Trudio sam se kako bih shvatio što se točno dogodilo i kako se to ne bi ponovilo. Dobra vijest je da smo najvažnije korake za sprečavanje ovakvih situacija poduzeli prije više godina. No, i mi griješimo, ima još posla i moramo ga se primiti - napisao je Zuckerberg.

U utorak je otkaz dobio izvršni direktor C. Analytice Alexander Nix nakon što je u javnost izašlo njegovo hvalisanje kako je koristio prljave trikove da pomogne političarima.

Cambridge Analytica je više puta odbacila bilo kakvu krivnju. Facebook je u petak objavio da je prekinuo odnos s tom tvrtkom, kao i njezinom roditeljskom kompanijom Strategic Communication Laboratories (SCL), dok ne istraži najnovije optužbe.