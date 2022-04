Digitalni proizvodi i platforme novo prioritetno tematsko područje?!

Udruge ICT industrije nastoje već godinama privoljeti vladajuće da u Strategiju pametne specijalizacije uvrste i IT kao zasebnu os, odnosno vertikalu ne bi li novac za istraživanje i razvoj iz EU fondova bio dohvatljiviji i iskoristiviji. Nadopuna S3 s dodatnom vertikalom omogućila bi puno brži razvoj IT sektora i njegovu transformaciju s uslužnih na produktne tvrtke, a što je nužno za postizanje skalabilnosti i globalnog uspjeha te neizbježno ako želimo imati nove “jednoroge”, argumenti su IT lidera. Na stolu je upravo izrada nadopune S3 strategije za razdoblje do 2029. godine, stoga smo se raspitali u Ministarstvu gospodarstva u kojoj su trenutačno fazi, budući da su najave govorile da bi konačni oblik S3 trebao biti dovršen tijekom drugog kvartala ove godine. ”Strategija pametne specijalizacije (S3 do 2029.) trenutačno se nalazi u fazi usuglašavanja i finalizacije prijedloga nacrta teksta između nadležnih tijela, nositelja izrade – Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji na njoj partnerski rade”, izvijestili su nas iz Ministarstva gospodarstva te nastavljaju: “Nakon što se usuglase svi stavovi oko Strategije i tekst finalizira, dostavit će se na mišljenje potrebnim tijelima državne uprave i provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nakon usklađivanja teksta s dobivenim mišljenjima, Strategija će se uputiti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske. U proces izrade S3 do 2029. od samog su početka, u skladu s procesom poduzetničkog otkrivanja, bili uključeni svi relevantni dionici, pa tako i predstavnici IKT zajednice. Doprinosi su prikupljani putem ankete, radionica te sastanaka s udruženjima gospodarstvenika.

Inače, ističu iz Ministarstva, održana su dva ciklusa od šest dvodnevnih i jednodnevnih radionica za šest inicijalno predloženih tematskih prioritetnih područja (TPP) u rujnu i listopadu 2021. na kojima su sudjelovali predstavnici poslovnog sektora i znanstvene zajednice (članovi tematskih inovacijskih vijeća – TIV), te predstavnici tijela javne vlasti. Prijedlog novih TPP-ova u nacrtu pokriva područja zdravlja, energije, prometa, sigurnosti, hrane i drva, a strateški okvir je istovremeno usklađen s novim trendovima i sa smjernicama Nacionalne razvojne strategije do 2030.

”IKT je prisutan u horizontalnim politikama i ciljevima te ugrađen u svih šest vertikalnih tematskih prioritetnih područja (npr. u TPP-u za sigurnost intervencijom podrške Digitalnim inovacijskim centrima i vaučerima za kibernetičku sigurnost). Nastavno na konzultacije s IKT zajednicom, S3 dorađujemo na način da se u prioritetna područja uključe Digitalni proizvodi i platforme. Ovaj prijedlog potrebno je usuglasiti sa službama Europske komisije”, napominju iz Ministarstva.

Nakon finalizacije S3 strategije pristupit će se izradi srednjoročnog akta Nacionalnog plana za razvoj umjetne inteligencije kojim će se postaviti prioriteti, ciljevi i mjere za razvoj i primjenu umjetne inteligencije u Republici Hrvatskoj. Također, Nacionalni plan definirat će okvir za snažniju primjenu tehnologija umjetne inteligencije u hrvatskom gospodarstvu s ciljem povećanja produktivnosti.