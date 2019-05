Cijenjeni vani: Ovo su Hrvati koji su članovi inozemnih akademija

Prošli je tjedan bio poseban za hrvatske znanstvenike. Dr. sc. Ivan Đikić primljen je u Američku akademiju znanosti i umjetnosti, a svečanom ceremonijom u Washingtonu u Nacionalnu akademiju znanosti primljen je još jedan ugledni hrvatski znanstvenik, dr. sc. Miroslav Radman.

U društvu najvećih uglednika

Te su vijesti u hrvatskoj javnosti izazvale dosta pozornosti vezano i uz kontekst članstva u HAZU, i po tome se vidi koliko je članstvo u najvišim nacionalnim znanstvenim institucijama važno priznanje. No, treba znati: redovnim članom akademije postaje se u zemlji u kojoj radiš, a međunarodnim, dopisnim ili pridruženim u svim drugim slučajevima. Dakako, nisu dr. Đikić i dr. Radman jedini koji su primljeni u neku od stranih znanstvenih akademija, možemo se pohvaliti doista impresivnim nizom naših uglednih znanstvenika koji su u članstvu nacionalnih znanstvenih ustanova zemalja u kojima danas rade, ali i ne samo u njima. Uz asistenciju još jednog našeg uglednog znanstvenika i također akademika dr. sc. Igora Rudana koji je i član Kineske akademije znanosti pogledali smo koji su naši znanstvenici članovi najuglednijih nacionalnih znanstvenih ustanova u svijetu, ali sasvim je moguće da ćemo nekoga izostaviti. No, i ova imena daju impresivan popis sastavljen od doista uglednih imena hrvatske znanosti.

VIDEO Pogledajte koji su to Hrvati članovi inozemnih akademija:

Akademije su, jasno, društva najvećih uglednika u znanosti, redovito s dugom poviješću, nizom članova koji su karijere ovjenčali i Nobelovom nagradom te drugim visokim priznanjima za svoj rad i zasluge u znanosti. Dakle, Miroslav Radman, Ivan Đikić te Paško Rakić članovi su Američke akademije znanosti i umjetnosti (American Academy of Arts and Sciences). Riječ je o jednom od najstarijih učenih društava u Sjedinjenim Državama osnovanom 1780. godine te je, dakako, posvećeno priznavanju odličnosti u znanosti s ciljem ostvarenja općeg dobra. Očito je da je Akademija osnovana za američke revolucije a utemeljila su je velika imena američke povijesti, John Adams, John Hancock i James Bowdoin zajedno s drugim svojim suvremenicima koji su sudjelovali u stvaranju nečega što će kasnije postati najmoćnijom nacijom svijeta. Među znamenitim članovima American Academy of Arts and Sciences su i Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Pablo Picasso, Werner Heisenberg, Alec Guinness...

Dr. sc. Miroslav Radman član je još jedne ugledne američke ustanove zajedno s dr. sc. Davorom Solterom, dr. sc. Paškom Rakićem te dr. sc. Josephom Schlessingerom. Riječ je o Nacionalnoj akademiji znanosti (National Academy of Science), ustanovi koja je dijelom National Academies of Sciences, Engineering and Medicine zajedno s National Academy of Engineering (NAE) te National Academy of Medicine (NAM). Svake godine njezine nove članove biraju postojeći članovi zbog njihovih posebnih zasluga i kontinuiranih postignuća u svojim poljima. Osnovana je 1863. godine odlukom američkog Kongresa, a povelju osnutka potpisao je sam Abraham Lincoln. Danas ima gotovo tri tisuće članova, od čega ih je gotovo 500 međunarodnih.

Uz našeg poznatog biologa dr. Radmana tu su, dakle, znameniti neuroznanstvenik dr. Paško Rakić, jedan od najpoznatijih svjetskih farmakologa dr. sc. Joseph Schlessinger te dr. sc. Davor Solter koji je prošle godine dobio “kanadskog Nobela”, nagradu Gairdner. Dr. Hedvig Hričak pročelnica je Klinike za radiologiju pri Memorial Sloan Kettering Cancer Centeru u New Yorku i profesorica radiologije na sveučilištu Cornel u SAD-u, a k tome je i članica National Academy of Medicine koja je dio National Academy of Sciences ali i Ruske akademije znanosti (Rossijskaja akademija nauk). Lani je dobila i medalju David Rall, jedno od najviših medicinskih priznanja u Americi.

Oni odlučuju o Nobelu

Teorijski biofizičar Stjepan Marčelja, kemičarka Frances Šeparović i fizičar Boris Martinac članovi su Australske akademije znanosti (Australian Academy of Science). Riječ je o ustanovi oblikovanoj po uzoru na britanska kraljevska društva, među osnivačima i jest nekoliko australskih članova Kraljevskog društva iz Londona. Među ta dva osnivača su i dvojica nobelovaca, Frank Macfarlane Burnet te John Eccles. Akademiju podupire i australska vlada. Dr. sc. Mladen Vranić član je Kraljevskog društva Kanade (Royal Society of Canada), tamošnje akademije znanosti. Društvo je osnovano 1883. godine upravo kao Nacionalna akademija Kanade. Naravno, hrvatski znanstvenici nisu članovi samo akademija na drugim kontinentima. Primjerice, dr. sc. Nenad Ban i dr. sc. Ivan Đikić članovi su Njemačke akademije znanosti (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina). U tom je statusu od 2007. godine, no osnovana je još 1652. godine te je time najstarija znanstvena ustanova u svijetu. Da je riječ o velikom priznanju za tu dvojicu naših znanstvenika svjedoči i to da broji 1400 članova.

Povijest bilježi da su njezini članovi bili i Christian Ludwig Brehm, Charles Darwin, Albert Einstein, Max Planck, Ernest Rutherford... Poznata naša robotičarka dr. sc. Danica Kragić Jensfelt članica je Švedske kraljevske akademije znanosti (Kungliga Vetenskapsakademien), ustanove osnovane 1739. godine. To je ustanova u kojoj se odlučuje tko će biti laureati Nobelovih nagrada iz fizike i kemije. Član je Francuske akademije znanosti (Academie de sciences) dr. sc. Miroslav Radman, a ugledni arheolog dr. sc. Emilio Marin član je Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Jasno, imamo i dva člana kraljevskih društava na Otoku. Dr. sc. Paško Rakić član je Kraljevskog društva u Londonu, a dr. sc. Igor Rudan član je Kraljevskog društva u Edinburghu.

VIDEO Pogledajte što kaže Igor Rudan o umjetnoj inteligenciji: