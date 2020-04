Otkrivamo što sve može Andrija, digitalni pomoćnik za koronu

Andrija živi na WhatsApp platformi za razgovore koja je dostupna na mobilnim uređajima.

Na dva načina možete pristupiti Andriji: otići na stranicu koronavirus.hr te kliknuti na poveznicu koja vam se nudi ili u imenik pametnog mobitela ukucati broj +385 99 775 3049 te potom otići u aplikaciju WhatsApp. Aktivacijska poveznica objavljena je i na Andrijinoj službenoj stranici www.andrija.ai.

Foto: Sreenshot

Andrija, chatbot, funkcionira tako da se korisnik dopisuje s digitalnim asistentom preko svojeg mobitela. Broj mobitela više se nigdje ne koristi u sustavu niti izvan njega da bi se izbjeglo povezivanje s konkretnim fizičkim osobama.

Korisnik može dobrovoljno podijeliti svoju lokaciju i stanje simptoma povezanih s koronavirusom. Ti su podaci anonimni, odnosno ne sadrže broj mobitela korisnika, a prikupljeni podaci stavljaju se na raspolaganje stručnjacima iz Ministarstva zdravstva kako bi što bolje pratili razvoj epidemije. Na pitanja korisnik odgovara tako da ukucava odgovore, ne može ih birati dodirom.

Branko Kolarić, epidemiolog s dvadesetogodišnjim iskustvom čiji je tim radio na kreiranju rješenja, kazao je kako su proučavali dobru praksu u ostalim državama, posebice u Singapuru i Južnoj Koreji.

Individualna digitalna komunikacija s građanima

Digitalni asistent Andrija odgovara na pitanja koja bi postavio epidemiolog te time rasterećuje zdravstveni sustav jer pomaže korisnicima u samoprocjeni vlastitog stanja.

– Epidemiolozi mogu dnevno dogovoriti na 50-tak poziva, dok Andrija može paralelno raditi na desecima tisuća slučajeva i velika je pomoć za zdravstveni sustav – istaknuo je Kolarić. – Naravno da je bolje razgovarati s liječnikom, no dobro je dobiti neki savjet kada su linije zagušene pa dobiti pomoć na vrijeme negoli čekati satima na vezu. I ono što moram svakako istaknuti jest da je Andrija tek rođen i vrlo je mladi asistent, a povratne informacije koje dobijemo od korisnika iskoristit ćemo za daljnji razvoj Andrije. Stoga vas molim, nemojte biti prekritični u početku. Andrija će se brzo razvijati. Ovakvi alati mogu biti više ili manje ''osjetljivi''. Mi smo Andriju za početak napravili jako osjetljivim te će ljude koji se možda ne moraju javiti liječnicima ipak uputiti da to učine, stoga se ispričavam kolegama liječnicima obiteljske medicine ako će ih netko zvati, a za to neće imati potrebe – istaknuo je profesor Branko Kolarić, voditelj Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", na jučerašnjem predstavljanju digitalnog asistenta te dodao kako se Andrija najprije bavi hitnim stanjima te ako isključi hitno stanje dalje vodi razgovor korak po korak.

Andrija radi na temelju cloud infrastrukture koju je na temelju Oracleove tehnologije razvila tvrtka Neos. Infobip besplatno je ustupio svoju komunikacijsku platformu za korištenje WhatsAppova API-ja, dok je tvrtka Mindsmiths, u suradnji s profesorom Brankom Kolarićem, razvila softver odnosno “mozak” asistenta na vlastitoj platformi za umjetnu inteligenciju. Ono što je mene iznimno pozitivno iznenadilo jest partnerstvo koje je nastalo između države i realnog sektora, gdje se pokazalo da svi djeluju kao jedinstveno tijelo – kazao je Zoran Šegić iz Oraclea.

U tvrtki Mindsmiths već su razvili nekoliko digitalnih asistenata u medicinske svrhe i te tvrde da Andrija raspolaže bogatim znanjem u području borbe protiv koronavirusa.

– U ovom trenutku Andrijin mozak može odgovoriti na više od 200 pitanja u sekundi. Postoji prostor za dodatno skaliranje ako bude potrebe. Zadani limit koji WhatsApp postavlja jest 20 odgovora u sekundi kako ne bi došlo do zlouporabe. Vjerujemo da će ga zbog Andrije morati značajno povećati. Andrija razgovara s korisnicima preko chat aplikacije, a da bi odgovor doputovao do korisnika, treba u prosjeku između jedne i dvije sekunde. To je u redu, jer ni ljudi s kojima se dopisujemo putem WhatsAppa ne odgovaraju brže – rekao je prvi čovjek Mindsmithsa i ujedno predsjednik udruge CroAI.

Andrija je tek alat i funkcionira jedino ako su korisnici voljni koristiti ga, dakle na dobrovoljnoj bazi.

– Korištenje Andrije anonimno je i u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka – poručuje Mislav Malenica,

– Hrvatske IT tvrtke koje su sudjelovale u kreiranju Andrije zapravo su donirale svoj rad i znanje, samoinicijativno su se ponudile Vladi, naglašava – Malenica

– Andrija je tek na početku. Donacija uključuje šest mjeseci dodavanja novih mogućnosti i usavršavanja ovisno o potrebama koje će ova epidemija staviti pred Hrvatsku. Trebalo nam je malo manje od mjesec dana za ovu prvu verziju, s tim što je manji dio toga tehnička izvedba, a mnogo veći dio rad sa strukom. Andrija je jedno od rijetkih rješenja na svijetu koje vam neće dati samo općenite informacije već će vam dati i personalizirani savjet. Tu je Hrvatska pokazala veliku hrabrost. Kada razmišljamo o Andriji, nikako ne smijemo zaboraviti veliki doprinos naših partnera Infobipa, Neosa i Oraclea – ističe Mislav Malenica

Andrija je ime dobio po ocu preventive dr. Andriji Štamparu koji je postavio temeljne principe javnog zdravstva primijenjene diljem svijeta.