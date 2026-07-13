„Mehatronika danas znači robotiku, autonomne sustave i dronove“ – dr. sc. Denis Kotarski o novom diplomskom studiju Veleučilišta u Karlovcu

Upravo u tom smjeru razvija se i Veleučilište u Karlovcu, koje uz postojeći stručni prijediplomski studij mehatronike pokreće i novi stručni diplomski studij mehatronike. Time studentima omogućuje nastavak obrazovanja u jednom od najperspektivnijih područja modernog inženjerstva, koje danas povezuje robotiku, automatiku, umjetnu inteligenciju i autonomne sustave.

O razvoju studija, tehnologijama budućnosti i ulozi bezposadnih sustava razgovarali smo s voditeljem studija dr. sc. Denisom Kotarskim, nastavnikom i istraživačem koji već niz godina radi na projektima autonomnih zračnih robotskih sustava i razvoja bezposadnih letjelica.



Pokretanje diplomskog studija logičan je nastavak razvoja mehatronike na Veleučilištu u Karlovcu. Što novi program donosi studentima?

„Novi stručni diplomski studij mehatronike nastavak je razvoja područja koje na Veleučilištu gradimo već godinama kroz prijediplomski studij. Pokazalo se da postoji velik interes studenata za područja mehatronike, robotike i autonomnih sustava, a tržište rada danas traži upravo takve profile stručnjaka.

Cilj diplomskog studija je studentima omogućiti naprednija znanja iz projektiranja mehatroničkih sustava, robotike, automatizacije i suvremenih tehnologija koje uključuju autonomne sustave i umjetnu inteligenciju.“



Koliko se područje mehatronike promijenilo posljednjih godina?

„Mehatronika se posljednjih godina izrazito promijenila. Nekada se dominantno povezivala s industrijskom automatikom i proizvodnim linijama, dok danas govorimo o autonomnim robotima, inteligentnim senzorskim sustavima, računalnom vidu i bezposadnim letjelicama koje mogu samostalno obavljati kompleksne zadatke.

Moderni sustavi više nisu samo strojevi koji izvršavaju unaprijed definirane naredbe. Danas govorimo o sustavima koji mogu analizirati okolinu, donositi odluke i prilagođavati se situacijama u stvarnom vremenu.

Umjetna inteligencija više nije samo softver na ekranu. Danas AI ulazi u fizičke sustave, robote, autonomna vozila i bezposadne letjelice koje mogu samostalno reagirati na okolinu. Upravo će takvi sustavi obilježiti sljedeću fazu tehnološkog razvoja. Upravo zato spoj mehatronike, robotike i umjetne inteligencije postaje izuzetno važan.

Bezposadne letjelice i autonomni robotski sustavi u sljedećih deset godina postat će jednako uobičajeni kao što su danas pametni telefoni. Industrija već sada traži stručnjake koji razumiju kako takvi sustavi funkcioniraju i kako ih razvijati.“



Jedan od smjerova razvoja na Veleučilištu u Karlovcu su robotika i bezposadne letjelice. Zašto su ta područja danas toliko važna?

„Bezposadne letjelice danas imaju mnogo širu primjenu nego prije nekoliko godina. Koriste se u industriji, logistici, nadzoru infrastrukture, poljoprivredi, sigurnosnim sustavima, spašavanju i brojnim drugim područjima.

Takvi sustavi zahtijevaju znanja iz elektronike, upravljanja, senzorske tehnologije, programiranja i robotike. Upravo zato je mehatronika idealna osnova za razvoj stručnjaka koji će raditi na tehnologijama budućnosti.

Poseban smjer razvoja mehatronike na Veleučilištu u Karlovcu odnosi se upravo na robotiku i tehnologije bezposadnih sustava. Kroz rad u laboratorijima studenti imaju priliku upoznati suvremene tehnologije razvoja autonomnih zračnih sustava, upravljanja letjelicama i primjene robotskih tehnologija u stvarnim scenarijima. “

Foto: Veleučilište u Karlovcu



Koliko je praktični rad važan u obrazovanju budućih inženjera mehatronike?

„Bez praktičnog rada nije moguće kvalitetno obrazovati inženjera mehatronike. Student mora razumjeti kako sustav funkcionira u stvarnosti, od senzora i aktuatora do programiranja i upravljanja robotskim sustavima.

Na Veleučilištu u Karlovcu veliki naglasak stavljamo na laboratorijske vježbe, projektni rad i razvoj konkretnih sustava. Cilj nije samo položiti ispit, nego razviti način razmišljanja potreban za rješavanje stvarnih inženjerskih problema.“

Foto: Veleučilište u Karlovcu

Foto: Veleučilište u Karlovcu

Foto: Veleučilište u Karlovcu



Koliko tržište rada danas traži stručnjake iz područja robotike i autonomnih sustava?

„Vidimo da interes za ovakve kompetencije stalno raste, ne samo u Hrvatskoj nego i globalno. Robotika, umjetna inteligencija i autonomni sustavi danas su među najbrže rastućim tehnološkim područjima.

Industrija traži stručnjake koji razumiju spoj hardvera, softvera i autonomnih tehnologija. Želimo studentima omogućiti obrazovanje koje je povezano s realnim tehnološkim trendovima i konkretnim potrebama industrije.

Europa posljednjih godina snažno ulaže u razvoj autonomnih sustava, robotike i naprednih tehnologija koje će imati ključnu ulogu u industriji, logistici, energetici i sigurnosnim sustavima. Potreba za stručnjacima koji razumiju razvoj inteligentnih mehatroničkih sustava zbog toga kontinuirano raste.

Karlovac posljednjih godina sve snažnije razvija STEM i tehnološke inicijative, a spoj industrijske tradicije, prometne povezanosti i razvoja modernih tehnologija daje dodatni potencijal za razvoj područja poput mehatronike, robotike i autonomnih sustava. Upravo zato Veleučilište u Karlovcu ima i širi značaj za regionalni tehnološki razvoj.

Uz razvoj modernih studijskih programa, Veleučilište u Karlovcu studentima pruža kvalitetne laboratorije, mentorski rad i mogućnost uključivanja u različite projekte i praktičnu nastavu. Prednost studiranja u Karlovcu dodatno su pristupačni troškovi života, studentski standard i okruženje koje studentima omogućuje kvalitetan fokus na studij i razvoj stručnih kompetencija.

Pokretanjem novog stručnog diplomskog studija Mehatronika, Veleučilište u Karlovcu ulazi u područje koje će obilježiti sljedeće desetljeće tehnološkog razvoja. U vremenu kada autonomni sustavi, robotika i umjetna inteligencija sve snažnije prelaze iz laboratorija u svakodnevni život, potreba za stručnjacima koji razumiju razvoj takvih tehnologija postaje sve veća.

Upravo zato mehatronika danas više nije samo studij budućnosti — nego studij tehnologija koje već sada mijenjaju svijet. “