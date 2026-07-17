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Auto na vrućini pretvara se u pećnicu: Imamo genijalan trik kojim ćete ga rashladiti netom prije ulaska

unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 17:00

Ova funkcija, koju proizvođači često nazivaju komforno otvaranje ili automatsko spuštanje prozora, omogućuje cirkulaciju zraka kroz vozilo

Svi smo se barem jednom vratili do automobila ostavljenog na suncu i zatekli unutrašnjost koja kao da se pretvorila u pećnicu. Tijekom vrelih ljetnih dana temperatura u kabini vozila može brzo dosegnuti neugodne razine, što osim što vožnju čini neizdrivom, može smanjiti koncentraciju vozača i povećati rizik od grešaka u prometu.

Srećom, postoji jednostavan trik koji može pomoći da unutrašnjost brže postane ugodna, pod uvjetom da automobil ima centralno zaključavanje. Kako piše Blic, dovoljno je na ključu pritisnuti i držati dugme za otključavanje vrata nekoliko sekundi. Kod mnogih vozila tada se svi prozori automatski spuste, omogućujući izlazak vrućeg zraka i ulazak svježeg.

Ova funkcija, koju proizvođači često nazivaju komforno otvaranje ili automatsko spuštanje prozora, omogućuje cirkulaciju zraka kroz vozilo. Vruć zrak izlazi, dok svjež zrak prodire u unutrašnjost, slično kao kada provjetravate prostoriju u domu. Ključno je da prozori budu potpuno spušteni jer djelomično otvaranje ne pruža dovoljno brzo rashlađivanje kabine.

Trik je dostupan kod velikog broja automobila s centralnim zaključavanjem, uključujući i neke starije modele. Kod pojedinih vozila funkcija se može uključiti ili isključiti preko infotainment sustava ili računara vozila, ako proizvođač to omogućava. Jednostavna, ali učinkovita metoda može vam spasiti nekoliko neugodnih minuta u kokpitu i učiniti vožnju ugodnijom, posebno u ljetnim mjesecima.

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Ključne riječi
vrućine ljeto auto Barkod

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