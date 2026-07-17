Tražite li ljetno pivo, ne treba gledati dalje od Ninske Gose

U pravo vrijeme stigla je Ninska Gose, ljeto je, izgleda da će i dalje biti vruće, treba nam osvježavajuće pivo. Starog njemačkog stila gose ne možemo se nikada zasititi, pa je 45. specijal iz serije Majstorica Zadružne pivovare Brlog odmah podigao obrvu a ruku pomaknuo prema telefonu. I stigla je Ninska koja je uspjela nevjerojatno dobro. Inače se gose, stil koji datira još u 12. stoljeće i njemački grad Goslar, radi s korijanderom, no novi je pivar Brloga, Poljak Lukasz, pored puteva prema Ninu uočio komorač. Pa je pitao jede li se to. Naravno, uz ribu, a ako može uz ribu onda može i u pivo koje će, jasno, odlično pristajati uz kakvu ribu na gradele. Ispalo je izvrsno, jedna je od karakteristika gosea slanost, ovdje potječe od ninske soli a ima je sasvim dovoljno da bi u kombinaciji s limunskim notama i ne pretjeranom kiselošću tvorila nevjerojatno osvježavajuće pivo. Komorač izbija od svugdje, ali nije invazivan, ne preuzima pivo, već ostavlja prostora svim drugim notama. U Brlogu su i prije radili ovakva piva, nama je ipak prvi put da jednu od iteracija i probamo, samo da bismo požalili da nismo probali i sve do sada! Ljubitelji kiselih piva posebna su sorta, no nije nemoguće da se taj broj i poveća nakon što probate ovo Ninsku Gose, dobro ohlađenu s adekvatnim izborom hrane, od ribe pa do limunske torte. Ili je jednostavno popijete samu, u hladovini kakve terase. (zv)