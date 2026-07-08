Novi Honor izuzetno je atraktivan uređaj baterije tanke poput igraće karte, a može zamijeniti i vaš laptop

Kineski Honor se zaista više nimalo ne šali. U Zagrebu je novinarima predstavljen Honor V6, novi vodeći model u liniji njihovih pametnih telefona. Ne može se reći, riječ je o izuzetno atraktivnom uređaju, vrlo tankom, ali s još nizom osobina koje su doista iznimne i vjerojatno će biti cijenjene kod publike koja želi imati u džepu najbolje što se u tom trenutku može naći na tržištu. Najprije, jako izdržljiva baterija osim te osobine ima i još jednu, izuzetno je tanka, doista poput igraće karte, a nas podsjeća još i na nekadašnje diskete koje su se za pohranu podataka koristile još tamo prije kojih 30 godina. Postavilo se na prezentaciji pitanje ima li ta baterija iste performanse kao ona koja se ugrađuje u kineske verzije uređaja, odgovor je da su europska ograničenja poznata, a to je, recimo, ograničenje isijavanja topline, masa. No, i ovih 6660 mAh sasvim je dovoljno za napajanje iznimnog uređaja to je, naime, do sada najveći kapacitet baterije u preklopnim telefonima, tako i za uređaj.koji ima još jednu interesantnu osobinu.

Kompatibilan je s Appleovim uređajima, pa kupci Honorovih 'admiralskih brodova' doista i budu vlasnici Appleovih smartphonea, a tome pomaže i laka povezivost uređaja ta dva brenda kao i laki prijenos podataka. Još jedna zaista odlična stvar čvrstoća spojnog okova, 'šarke', koja je izvedena neobično čvrsto, praktično nesalomljivo, pa je i jedan promo film kampanje za uređaj posvećen tome, dvojica se avanturista spuštaju zip-lineom na novom Honoru. Očito to nećete pokušavati sami, ali je interesantno za istaknuti taj Super Steel Hinge, jer ako ćete Honor V6 koristiti intenzivno izdržljivost tog dijela je od velike važnosti. Također, novi je Honor izuzetno poveziv, vidjeli smo na prezentaciji vrlo jednostavno povezivanje preklopne tipkovnice te Magic Pena. Tipkovnica je posebno zanimljiva jer praktično eliminira potrebu nošenja sa sobom laptoma pa čak i tableta obzirom na veliki ekran i tipkovnicu koja ima i touch pad. Hrvatski jezik potrebno je dodatno instalirati pa da funkcionalnost bude potpuna. Tanko doista znači tanko. Honor Magic V6 je debljine samo 9 mm kada je sklopljen i 4,1 mm kada je rasklopljen, a izuzetno je lagan, samo 224 g. Uređaj također ima vanjski zaslon od 6,52 inča i unutarnji sklopivi zaslon od 7,95 inča, a oba podržavaju prilagodljive brzine osvježavanja od 1–120 Hz.

Kada se o zaslonima radi, vanjski je dodatno ojačan, premazan je sa 5600 slojeva silicijevog nitrida te je izuzetno otporan. Uređaj ima i AI Falcon sustav kamera. Sastoji se od glavne kamere koja ima 50MP te visoku osjetljivost na svjetlo, 64MP periskopske telefoto kamere s 1/2-inčnim senzorom i optičkom stabilizacijom slike do 6,5 koraka prema CIPA standardu te ultraširoke kamere od 50 MP. Sustav omogućuje zapanjujuće rezultate u uvjetima slabog osvjetljenja, pri snimanju na velikim udaljenostima te u svakodnevnim situacijama. Funkcije poboljšane umjetnom inteligencijom su AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color i AI Image to Video 2.0, kojima se automatizira optimizacija slike, obrada boja i generiranje video sadržaja temeljenog na slikama u stvarnom vremenu. Kao model umjetne inteligencije koristi se Googleov Gemini, što je i prirodno, obzirom da se radi o Android uređaju. Tu je interesantan Gemini Live, to je način rada u kojem korisnik može dijeliti prikaz kamere ili zaslona i postavljati pitanja o prikazanome u stvarnom vremenu. Organizacija vremena znatno je jednostavnija, dovoljno je da se u poruci pronađe podatak o prijedlogu vremena i mjesta sastanka, Honor V6 odmah to posprema u kalendar. Honor Magic V6 dostupan je kod ovlaštenih partnera u crnoj i crvenoj boji. Za promotivnog razdoblja od 8. srpnja do 8. kolovoza godine, uz kupnju uređaja korisnici ostvaruju pravo na poklon paket koji uključuje Honor Choice Projector Air Pro, Honor preklopnu tipkovnicu, Honor Magic Pen te 12 mjeseci besplatnog popravka zaslona. Preporučena maloprodajna cijena iznosi 2.299 eura, ali će kod pojedinih prodajnih partnera cijena iznositi i 1.999 eura.