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JEDAN OD NAJPOZNATIJIH SPREJEVA

Gotovo ga svi imaju u garaži, ali na ovim mjestima WD-40 nikada ne biste smjeli koristiti

Foto: FHKE/Wikimedia Commons
VL
Autor
Večernji.hr
10.07.2026.
u 09:29

Jedna od najčešćih pogrešaka jest korištenje WD-40 kao trajnog maziva za lance bicikala, šarke ili druge pokretne dijelove. Iako kratkotrajno može smanjiti trenje, riječ je prije svega o sredstvu za čišćenje i prodiranje koje uklanja staru masnoću i ne pruža dugotrajno podmazivanje.

WD-40 jedan je od najpoznatijih višenamjenskih sprejeva na svijetu i već desetljećima nezaobilazan alat u radionicama, garažama i kućanstvima. Koristi se za otpuštanje zahrđalih vijaka, uklanjanje škripanja, zaštitu od korozije i čišćenje različitih površina, a tijekom godina korisnici su mu pripisali više od 2.000 mogućih primjena. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nije prikladan za sve materijale i situacije.

Jedna od najčešćih pogrešaka jest korištenje WD-40 kao trajnog maziva za lance bicikala, šarke ili druge pokretne dijelove. Iako kratkotrajno može smanjiti trenje, riječ je prije svega o sredstvu za čišćenje i prodiranje koje uklanja staru masnoću i ne pruža dugotrajno podmazivanje. Proizvođač preporučuje da se nakon čišćenja nanese odgovarajuće specijalizirano mazivo, piše Fenix-magazin.

Poseban oprez potreban je kod plastike i gume. Sprej je prvenstveno namijenjen metalnim površinama, a dulji kontakt s pojedinim vrstama plastike ili gumenim brtvama može uzrokovati njihovo propadanje. Prema tehničkim uputama proizvođača, prozirni polikarbonat i polistiren posebno su osjetljivi te na njima mogu nastati pukotine ili druga oštećenja. Određene vrste gume također mogu nabubriti nakon duljeg izlaganja proizvodu.

Na internetu se često mogu pronaći savjeti za uklanjanje kamenca iz zahodske školjke pomoću WD-40, no proizvođač takvu primjenu izričito ne preporučuje. Razlog je zaštita okoliša jer proizvod sadrži uljne sastojke koji mogu onečistiti vodu ako dospiju u odvodni sustav ili okoliš.

Oprez je potreban i kod električnih uređaja. Sprej se smije koristiti samo kada je uređaj potpuno isključen iz električne mreže. U suprotnom postoji opasnost od zapaljenja aerosola zbog iskrenja. Nakon primjene preporučuje se dobro prozračiti prostor prije ponovnog uključivanja uređaja.

Iako WD-40 može pomoći pri uklanjanju žvakaće gume s tepiha ili tkanine, proizvođač upozorava da postoji mogućnost nastanka trajnih mrlja ili promjene boje. Zbog toga savjetuje prethodno ispitivanje sredstva na manje vidljivom dijelu materijala. Sličan oprez vrijedi i za lakirane površine te voštane premaze, koje sastojci spreja mogu oštetiti.

Stručnjaci zato ističu da, unatoč njegovoj svestranosti, WD-40 nije univerzalno rješenje za svaki problem. Prije uporabe preporučljivo je provjeriti preporuke proizvođača i koristiti proizvod isključivo za namjene za koje je predviđen.
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korozija sprej WD-40

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