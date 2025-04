Zvonimir Boban je postavio temelje šampionskog Milana. Njegova karizma i autoritet sada trebaju Dinamu

Zvonimir Boban (56) jedan je od najvećih Dinamovih nogometaša u povijesti, ali svoj prvi trofej u Maksimiru ipak će dočekati kao –

dužnosnik. Naime, Boban u šest godina provedenih u Dinamu nije bio prvak, niti je osvojio Kup. U Dinamovu je školu došao još kao 15-godišnjak iz runovićkog Mračaja, slijedio je stope starijeg brata Dražena, tada također iznimno darovitoga mladog nogometaša. Štoviše, mlađi Boban svoj je premijerni nastup u dresu seniorske momčadi plavih začinio – pogotkom. Ili preciznije – pogocima. Debitirao je 12. prosinca 1985. godine u prijateljskoj utakmici protiv Radnika u Velikoj Gorici kad su plavi pobijedili s 5:3. Boban je bio dvostruki strijelac. Prvi pogodak u službenim nastupima postigao je u rujnu 1986. kad je Dinamo upravo njegovim golom svladao Budućnost iz Podgorice, tadašnjeg Titograda, s 1:0. Mrežu je zatresao u 37. minuti u pomalo „netipičnom“ dresu – s brojem 6 na leđima. U Dinamu je do ljeta 1991. godine upisao 114 službenih nastupa uz 43 pogotka. Dvaput je s plavima bio jugoslavenski doprvak.

U ljeto 1991. godine Boban je prešao u Milan, koji ga je proslijedio na posudbu u Bari. U dresu tog kluba s juga Italije, nedugo nakon

dolaska, zaigrao je – protiv Dinama. Bari je u prijateljskoj utakmici na svom terenu pobijedili s 2:1, a Boban pritom bio dvostruki asistent. Utakmica je imala humanitarni karakter u akciji za djecu Hrvatske.

Zvone je u Milanu ostao do 2001. godine. U dresu talijanskog velikana ima četiri naslova prvaka, tri talijanska Superkupa, jedan europski Superkup i jedan naslov europskog prvaka iz 1994. godine. Profesionalnu karijeru okončao je u Celti iz Viga 2001. godine.

Hrvatsku reprezentaciju predvodio je kao kapetan na Europskom prvenstvu 1996. i Svjetskom prvenstvu 1998. godine. Ukupno za vatrene ima 49 nastupa i 12 pogodaka, a za jugoslavensku reprezentaciju sedam nastupa i jedan pogodak. Boban je kao Dinamov kapetan bio simbol otpora jugoslavenskom režimu, fizički nasrnuvši na milicajca na maksimirskom travnjaku, uoči neodigrane utakmice Dinamo – Crvena zvezda 13. svibnja 1990. godine. Međutim, Boban tom zgodom nije bio raskrstio s Jugoslavijom, pa je 1991. godine odigrao još dvije utakmice za jugoslavensku reprezentaciju: 27. veljače 1991. protiv Turske u Izmiru i 16. svibnja 1991. protiv Farskih Otoka u Beogradu.

Boban je u listopadu 2002. organizirao spektakl na oproštaju od igračke karijere. U veličanstvenoj je revijalnoj utakmici u kojoj su se

susreli „Dinamo 80-ih“ i „Milan 90-ih“ pri čemu je Boban za svaku momčad zaigrao po jedno poluvrijeme. Reviju je upotpunio i

ogled „vatrenih“ protiv svjetskih zvijezda. Bio je to dan kad jeZvonimir Boban otišao u igračku mirovinu uz – ovacije Maksimira.

Zvonimir Boban izgradio je i impresivnu dužnosničku karijeru u nogometu,premda je neko vrijeme bio i medijski čovjek; od siječnja 2006. do siječnja 2009., pa onda i od veljače do listopada 2015. bio je predsjednik Uprave Sportskih novosti, zatim od svibnja 016. do lipnja 2019. zamjenik glavne tajnice Fife i savjetnik predsjednika Fife, potom od lipnja 2019. do ožujka 2020. direktor Milana ili Chief Football Officer (CFO), a od travnja 2021. do siječnja 2024. direktor nogometa u Uefi.

Jedini klupski angažman Boban je imao u Milanu, u kojemu je su njegovoj eri na San Siro stigli Leao, Kessie, T. Hernandez, Ibrahimović... U toj sezoni 2019./2020., čiji kraj Boban nije dočekao na San Siru, Milan je bio šestoplasiran u Serie A, ali Boban je doveo u Milan trenera Stefana Piolija i postavio temelje momčadi koja je 2022. godine osvojila naslov prvaka.

Inače, Boban je u Milanu dobio otkaz zbog toga što je u intervjuu za La Gazzettu dello Sport izjavio kako je bivši izvršni direktor Milana Ivan Gazidis radio iza njegovih (i Maldinijevih) leđa i pokušavao bez njihova znanja dovesti njemačkog trenera Rangnicka. Zbog toga je tužio klub – za nezakoniti otkaz – te dobio parnicu. Po presudi Vrhovnog suda Milan mu mora isplatiti odštetu od 5.3 milijuna eura.

Zanimljivost je kako je Zvobe Boban kao Fifin dužnosnik bio veliki zagovornik uvođenja VAR-a i njegov šef na SP-u 2018. u Rusiji.

- Zvonimiru ne mogu dovoljno zahvaliti za sve što je napravio za Fifu i nogomet u posljednje tri godine. Njegova posvećenost i entuzijazam bili su od neprocjenjive vrijednosti za organizaciju. Nitko ne utjelovljuje nogomet bolje nego on. Mnoge pozitivne promjene u posljednje tri godine ne bi bile moguće bez Zvone. Nedostajat će nam – istaknuo je predsjednik Fife Gianni Infantino u lipnju 2019. godine.

U siječnju 2024. Boban – tadašnji direktor nogometa u Uefi – razišao se koncepcijski s predsjednikom Uefe Čeferinom i naprasno

napustio kuću europskog nogometa. Hrvatski nogometni savez u tom se sporu svrstao – uz Čeferina.

