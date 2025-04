Zvone Boban oduševio navijače Dinama! Vraća li se legenda na Maksimir?

Bez sportskog direktora, s trenerom koji tek čuva poziciju nekom drugom i uz osam bodova zaostatka za vodećim Hajdukom, to je Dinamova realnost ovoga trenutka. Čeka se objava s Maksimira u kojoj će biti obznanjeno ime novog krojača sportske politike kluba, a on bi onda trebao povući logičan potez i smijeniti Fabija Cannavara. Po zadnjim informacijama, Talijan bi trebao voditi Dinamo i u subotu protiv Osijeka na Maksimiru.

O svemu tome kratko je mišljenje dao i Zvonimir Boban. Dinamova legenda, nekadašnji kapetan hrvatske nogometne reprezentacije velika je želja brojnih navijača plavih. Mnogi bi mu ponudili da sam izabere funkciju na kojoj želi biti u klubu. Sad je u intervjuu za RTL televiziju kazao par rečenica kojima je oduševio pristaše Dinama.

"Sve mi je počelo u plavom, teklo u plavom, živi se u plavom. Moja zadnja nogometna seansa bi trebala završiti u plavom, odnosno u Dinamu. Nadam se da će tako i biti, ali vidjet ćemo kako će se stvari posložiti", rekao je Boban.

O stanju u klubu rekao je: "To su procesi. Ne može Dinamo uvijek biti perfektan, ne može samo pobjeđivati. Ne želim ulaziti u taktički dio. Može se dogoditi lošija sezona, ne treba dramatizirati, bitno je da imamo naš pravi, narodni, građanski, zagrebački Dinamo. Nažalost, ova godina nije dobra, sljedeća će vjerojatno biti bolja. No još je osam kola pred nama pa ćemo vidjeti što se može izvući. Graničilo bi skoro s nemogućim da se Dinamo uključi u utrku za prvaka, s obzirom na to kako izgleda na terenu. Ali Dinamo je puno kvalitetniji od svojih suparnika tako da se može dogoditi svašta", zaključio je.