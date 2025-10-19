Žuti i dalje ne znaju za pobjedu: Poraženi u Podgorici

U trećem kolu skupine A ABA lige košarkaši Splita su izgubili i treći put, u Podgorici je Studentski centar slavio s 85-77 (26-17, 19-28, 26-15, 14-17).

U prvoj četvrtini bolji je dojam ostavio domaćin, u drugoj je kontrirao Split pa se na odmor otišlo uz poravnatih 45-45. Ključna je bila treća dionica u kojoj je Studentski centar stvorio prednost od 11 poena i taj je plus zadržao do kraja.

Aleksa Ilić bio je prvi strijelac domaćina s 25 poena, a dodao je tome i devet skokova. Amar Gegić je ubacio 20 poena uz šest asistencija i pet skokova.

Leon Radošević je bio prvo ime Splićana sa 17 poena, a ostvario je uz to pet asistencija i sedam skokova. Po 11 poena su ubacili Zoran Dragić i Dario Drežnjak, s tim da je potonji imao i dvije asistencije uz četiri skoka.

Na vrhu ljestvice skupine A je Dubai s omjerom 3-0, dok 2-0 imaju Igokea i Partizan. Na dnu su Split i Krka bez pobjede i s tri poraza.

Ranije je u skupini B hrvatski prvak Zadar upisao drugi poraz ove sezone. Cedevita Olimpija je bila uvjerljiva u Ljubljani te je slavila 97-72 (19-19, 28-17, 27-13, 23-23). Kod Zadrana je najbolji bio Lovro Mazalin koji je ubacio 15 poena, a ostvario je još dvije asistencije i pet skokova. Marko Ramljak je dodao 12 poena uz tri asistencije i četiri skoka.