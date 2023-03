Zubčić nakon Kranjske gore: Rezultat je solidan, ali ne osjećam se toliko sporo i to me stvarno frustrira

Švicarac Marco Odermatt je pobjedom u subotnjem, prvom od dva veleslaloma za Svjetski kup u Kranjskoj Gori, osigurao osvajanje Velikog kristalnog globusa drugu godinu zaredom, dok je najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić utrku završio na 13. mjestu.

- Danas sam bio trinaesti u prvom od dva veleslaloma koje imamo u Kranjskoj Gori. Rezultat je solidan, ali malo sam frustriran jer pojedine dijelove staze stvarno skijam dobro, brzo i kvalitetno, a neke dijelove staze užasno sporo, no ne osjećam se toliko sporo i to me stvarno frustrira. Ne znam zašto se to dešava i onda rezultat bude takav kakav jest, rekao je nakon utrke Zubčić.

Filip Zubčić, koji je u drugu vožnju ušao s 11. rezultatom, ni u drugoj vožnji nije napravio nijednu veću pogrešku, ali mu je nešto sporija vožnja u središnjem dijelu staze odnijela mogućnost za popravak plasmana. U drugoj vožnji je imao 17. rezultat, što mu je u konačnom zbroju donijelo 13. mjesto sa zaostatkom od 2.27 sekundi za pobjednikom.

- No više sam bodova skupio nego što gubim, to je pozitivno, napredujem na startnoj listi. Treba se dobro odmoriti, pripremiti za sutrašnji veleslalom i bolje ga odraditi, zaključio je u pozitivnom tonu.

Sa 172 boda Zubčić drži 12. mjesto u redoslijedu najboljih veleslalomaša.