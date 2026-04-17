Bez rušenja na 1,55 m: Lea Djelmić četvrta i sve bliže olimpijskom snu

Lea Djelmić, članica kluba Jarun, najbolja hrvatska preponska jahačica, ostvarila je još jedan zapažen rezultat osvojivši četvrto mjesto na Grand Prix turniru u mađarskom Szilvásváradu. Jahala je grlo Dukat.

Riječ je o iznimno jakom međunarodnom natjecanju koje se boduje za nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, što ovom plasmanu daje dodatnu težinu.

Posebno impresivno zvuči podatak da je Djelmić nastupila na visini prepona od 1,55 metara – razini na kojoj se u Hrvatskoj ne natječe redovito – te pritom odradila parkur bez ijednog rušenja. Za još bolji rezultat nedostajalo joj je tek nešto brže vrijeme, što dodatno potvrđuje koliko je bila blizu samog vrha.

Ovaj rezultat nastavak je vrlo dobre forme i kontinuiteta kvalitetnih nastupa koje bilježi tijekom cijele sezone. Djelmić iz turnira u turnir potvrđuje da pripada samom vrhu regionalnog i sve ozbiljnije konkurira i na međunarodnoj sceni. Njezin dugoročni cilj ostaje jasan – izboriti nastup na Olimpijskim igrama i tamo predstavljati Hrvatsku u najjačoj svjetskoj konkurenciji.