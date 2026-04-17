Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 224
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Konjiički sport

Bez rušenja na 1,55 m: Lea Djelmić četvrta i sve bliže olimpijskom snu

Zagreb: Finalno natjecanje za Pehar Grada Zagreba u sklopu međunarodnog konjičkog 68. Lipanjskog turnira
Tomislav Miletic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
17.04.2026.
u 20:53

Ovaj rezultat nastavak je vrlo dobre forme i kontinuiteta kvalitetnih nastupa koje bilježi tijekom cijele sezone. Djelmić iz turnira u turnir potvrđuje da pripada samom vrhu regionalnog i sve ozbiljnije konkurira i na međunarodnoj sceni

Lea Djelmić, članica kluba Jarun, najbolja hrvatska preponska jahačica, ostvarila je još jedan zapažen rezultat osvojivši četvrto mjesto na Grand Prix turniru u mađarskom Szilvásváradu. Jahala je grlo Dukat. 

Riječ je o iznimno jakom međunarodnom natjecanju koje se boduje za nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, što ovom plasmanu daje dodatnu težinu.

Posebno impresivno zvuči podatak da je Djelmić nastupila na visini prepona od 1,55 metara – razini na kojoj se u Hrvatskoj ne natječe redovito – te pritom odradila parkur bez ijednog rušenja. Za još bolji rezultat nedostajalo joj je tek nešto brže vrijeme, što dodatno potvrđuje koliko je bila blizu samog vrha.

Ovaj rezultat nastavak je vrlo dobre forme i kontinuiteta kvalitetnih nastupa koje bilježi tijekom cijele sezone. Djelmić iz turnira u turnir potvrđuje da pripada samom vrhu regionalnog i sve ozbiljnije konkurira i na međunarodnoj sceni. Njezin dugoročni cilj ostaje jasan – izboriti nastup na Olimpijskim igrama i tamo predstavljati Hrvatsku u najjačoj svjetskoj konkurenciji.

Ključne riječi
olimpijske igre Jarun Lea Djelmić Grand-prix Mađarska Konjički sport

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!