SERIE A

Cremonese i Torino remizirali: Dinamo sve bliže prodaji Kulenovića

Serie A - Napoli v Torino
CIRO DE LUCA/REUTERS
Autori: vecernji.hr, Hina
19.04.2026.
u 15:39

Torino se nakon današnjeg remija popeo na 12. mjesto i ima 40 bodova, dok je Cremonese na 17. mjestu s 28 bodova, samo jednim više od 18. Leccea

Nogometaši Cremonesea i Torina odigrali su u nedjelju u utakmici 31. kola talijanskog prvenstva bez pogodaka.

Cremonese je poveo u 61. minuti pogotkom Fedeica Bachirotta no nakon VAR analize gol je poništen. Torino se nakon današnjeg remija popeo na 12. mjesto i ima 40 bodova, dok je Cremonese na 17. mjestu s 28 bodova, samo jednim više od 18. Leccea koji se nalazi u zoni ispadanja u drugu ligu. Hrvatski nogometaš Nikola Vlašić igrao je 76 minuta za Torino.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Torino je tako pet kola prije kraja prvenstva pobjegao na 13 bodova iznad zone ispadanje, iako Lecce tek treba odigrati svoju utakmicu 33. kola. U Torinu na posudbi iz Dinama igra i hrvatski napadač, a ukoliko klub osigura ostanak u Serie A, imaju obvezu otkupiti ga od plavih za tri milijuna eura.

Kako je do kraja prvenstva ostalo još samo pet kola, Torino bi već u sljedećem kolu protiv Intera mogao osigurati ostanak čime bi osigurali lijepu zaradu za Dinamo.
Ključne riječi
Dinamo Sandro Kulenović Cremonese Torino Serie A

