Napreduje projekt Hajdukova kampa: Odabrana je i atraktivna lokacija

Branko bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, potvrdio je danas da će podržati ideju Hajduka o gradnji kampa na lokaciji golf terena na TTS-u u Stobreču.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potvrdio je kako je ta lokacija bila i planirana za novi kamp Hajduka. Razmatrala se opcija i gradnje kampa unutar Gradskog projekta Poljud, no čitavo vrijeme opcija Stobreča izgledala je kao izglednija te je na kraju i odabrana.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Grad Split izradit će urbanistički model nakon čega slijedi i dodjela zemljišta. Cijeli proces mogao bi biti gotov kroz nekoliko mjeseci.

- Prije ove konferencije održao sam sastanak sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom i županom Blaženkom Bobanom na temu budućeg kampa Hajduka. Zakon o prostornom uređenju omogućit će da Grad Split do kraja godine riješi prostorno-plansku dokumentaciju za izgradnju kampa. Zakon o prostornom uređenju omogućit će Gradu Splitu i Županiji, državi, jedinici lokalne samouprave, da u par mjeseci, otprilike šest mjeseci, naprave takvu prostorno-plansku dokumentaciju, koju bi bez tog Zakona čekali dvije, tri godine, i to ako - rekao je Bačić.