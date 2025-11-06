Naši Portali
KONFERENCIJSKA LIGA

Zrinjski i Štimac doživjeli najteži poraz u europskim natjecanjima, velikan ih je potukao

Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
06.11.2025.
u 23:49

Mostarci su djelovali neprepoznatljivo i demotivirano, a Ukrajinci su razmjerno jeednostavno postigli sve golove. Nakon trećeg kola Hrvatski športski klub Zrinjski je zbog teškoga poraza pao na 26. mjesto Konferencijske lige.

Nogometaši Zrinjskog, koje vodi Igor Štimac, pretrpjeli su najteži poraz u svojoj povijesti u europskim natjecanjima izgubivši u 3. kolu Konferencijske lige na gostovanju kod Dinama iz Kijeva u Lublinu sa 0-6.  Domaći su poveli već u 21. minuti golom Denisa Popova, a zatim su povećali prednost u drugom poluvremenu.

Eduardo Guerrero je pogodio u 56. minuti, a tri minute kasnije, Vladislav Kabajev je povećao na 3-0. U 67. minuti Vitalii Bujalskij je postigao četvrti gol, a u 78. minuti Andrij Jarmolenko je još jednom zatresao mrežu Zrinjskog. Za konačnih 6-0 pobrinuo se Vladislav Blanuta u 83. minuti.

Mostarci su djelovali neprepoznatljivo i demotivirano, a Ukrajinci su razmjerno jeednostavno postigli sve golove. Nakon trećeg kola Hrvatski športski klub Zrinjski je zbog teškoga poraza pao na 26. mjesto Konferencijske lige.  U prva dva susreta protiv Lincolna i Mainza ostvarili su po jednu pobjedu i poraz.  

Ključne riječi
Konferencijska liga Zrinjski Igor Štiimac

Kupnja