PRIČA O SJAJNOM NOGOMETAŠU

Zove se Mate, rodom je iz Hrvatske i suigrač je Luke Modrića. No, nije želio igrati za vatrene

Serie A - Lecce v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Marko Pavić
24.11.2025.
u 09:41

Pulišić dolazi iz gradića Hersheyja u Pennsylvaniji, a nastupa za reprezentaciju SAD-a i smatraju ga jednim od najboljih nogometaša u povijesti te države. No, po prezimenu je jasno da dolazi s ovih prostora. Pulišićev djed dolazi s jadranskog otoka Oliba i mladi nogometaš je po njemu dobio srednje ime - Mate.

U jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, 245. izdanju "Derby della Madonnina", Milan je kao gost pobijedio Inter sa 1-0. Pogodak odluke za 83. pobjedu Milana zabio je Christian Mate Pulišić (27) u 54. minuti.

Ovaj je nogometaš uzeo hrvatsko državljanstvo kada je imao 17 godina i preselio se u Njemačku. Naša država tada je već bila članica Europske unije i Pulišić nije morao tražiti dozvolu za rad budući da je dobio putovnicu iz EU. No, za Hrvatsku nije želio igrati.

- Jednostavno, on je rođen i odrastao u SAD-u, on je Amerikanac i to nam nikad nije bilo upitno - rekao je jednom Pulišićev otac Mark.

Pulišić je nogometno ime stekao u Borussiji Dortmund, a onda za 66 milijuna eura prešao u Chelsea i tako postao najskuplji američki igrač u povijesti. U Milanu je od 2023. godine, a njegov transfer vrijedio je 22 milijuna eura.

Ove sezone u Milanu igra sjajno, u osam nastupa u Serie A zabio je pet golova. Sigurno mu je puno lakše jer iza leđa ima Luku Modrića koji odlično dirigira igrom crveno-crnih.

Kupnja