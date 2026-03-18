Hrvatska ulaže rekordnih 27 milijuna eura za lokalnu sportsku infrastrukturu u 2026.

U nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i ministra turizma i sporta Tončija Glavine danas je u Zagrebu održana svečanost dodjele 148 ugovora za obnovu i izgradnju sportske infrastrukture u 2026. godini u ukupnom iznosu od gotovo 27 milijuna eura.

Ovom dodjelom nastavlja se sustavna podrška razvoju sportske infrastrukture diljem Hrvatske, a ugovori su dodijeljeni temeljem provedenog Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu.

Riječ je o projektima koji će se realizirati diljem Hrvatske, a obuhvaćaju izgradnju i obnovu različitih sportskih sadržaja - od sportskih igrališta i dvorana, nogometnih i teniskih terena, atletskih staza i bazena do svih drugih objekata važnih za svakodnevno bavljenje sportom. Na javni poziv zaprimljene su 244 prijave, što potvrđuje iznimno velik interes i potrebu za ulaganjima u sportsku infrastrukturu na lokalnoj i regionalnoj razini.

"Posebno mi je drago što upravo u ovom segmentu, važnom za razvoj sporta, iz godine u godinu raste i iznos sredstava, ali i broj projekata te smo u posljednje dvije godine napravili najveće iskorake. Sa 10 milijuna eura i 84 projekta koja smo putem ovog javnog poziva sufinancirali u 2024. godini, u prošloj smo godini povećali iznos na 20 milijuna eura i sufinancirali 113 projekata, a danas govorimo o 148 projekata u vrijednosti od gotovo 27 milijuna eura. Ove brojke jasno pokazuju koliko smo dali snažan zamah razvoju sportske infrastrukture u svim dijelovima Hrvatske", istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Danas dodijeljenim ugovorima sufinancirat će se obnova ili izgradnja 53 nogometna terena, 23 sportske dvorane, 49 vanjskih sportskih borilišta, 4 atletske staze, 5 izrada projektnih dokumentacija za nogometni stadion, 4 opremanja vaterpolskih borilišta na otvorenim vodama, te još 10 projekata u sklopu programskog područja ESI 2028., a koji uključuju po 3 nogometna terena i bazena te 4 sportske dvorane.

Ministar Glavina istaknuo je kako svi ovi projekti imaju izravan utjecaj na kvalitetu života u lokalnim sredinama, jer omogućuju bolje uvjete za djecu i mlade, rekreativce, ali i rad sportskih klubova, te pridonose ravnomjernom razvoju sporta u svim dijelovima Hrvatske. Naglasio je i kako se ulaganja u sportsku infrastrukturu ne zaustavljaju na ovom javnom pozivu.

"U 2026. godini za sportsku infrastrukturu osigurano je više od 64 milijuna eura, a do sada je već ugovoreno i dodijeljeno više od 40 milijuna eura, čime osiguravamo stabilnost sustava i mogućnost dugoročnog planiranja, osobito za jedinice lokalne i regionalne samouprave", poručio je Glavina.

Od prvog mandata ove Vlade, zaključno s 2026. godinom, ukupno je sufinancirano 599 projekata sportske infrastrukture u ukupnoj vrijednosti većoj od 96 milijuna eura, čime je prvi put uspostavljen sustavan i kontinuiran model ulaganja u sportsku infrastrukturu diljem Hrvatske.