Hrvatska ostala bez finala Eura: Španjolci su bili prejaki

Futsalska reprezentacija Hrvatske poražena je u polufinalu Europskog prvenstva u Ljubljani u Areni Stožice pred 6.456 gledatelja od Španjolske sa 1-2 (0-2).

Odabranici izbornika Marinka Mavrovića pružili su odličnu predstavu, posebno u drugom dijelu, međutim nakon totalne drame u završnici Hrvatska je ipak ostala bez finala.

Golove za Španjolsku zabili su Pablo Ramirez (12:57) i Mellado (18:42), a rezultat je smanjio Mario Rivillos (36:29) pogodivši vlastitu mrežu.

Španjolci su rekorderi sa sedam europskih titula, dok je Hrvatska tek drugi put u povijesti izborila plasman u polufinale.

Na svom tlu prije 14 godina u borbi za finale izgubila je od Rusije, a potom u borbi za broncu i od Italije. Sada opet ima dva pokušaja za prvo odličje. Polufinale je izgubila, no u subotu je čeka borba za broncu protiv poražene ekipe iz dvoboja Portugala i Francuske.

Prvi su zaprijetili Španjolci uzdrmavši okvir gola nakon 90 sekundi igre. Pucao je Antonio Perez, lopta je pogodila Duju Kusturu u lice odbivši se u vratnicu. Hrvatska je u devetoj minuti imala sjajnu priliku, golman Ante Piplica je brzo izveo gol-aut, David Mataja je primio loptu sam pred golom i pokušao zaobići vratara, ali nije bio precizan.

Španjolska je povela u 13. minuti nakon što je Pablo Ramirez svladao Piplicu. Hrvatska je bila blizu izjednačenja u 16. minuti nakon akcije Gudasića i Mataje, no Cecilio Morales je uspio blokirati udarac. Samo dvije minute kasnije Mellado udvostručuje prednost Španjolske, uputivši snažan udarac nakon što mu je Francisco Cortes odlično asistirao.

Hrvatska u prvom poluvremenu nije izgledala loše, imala je nekoliko prilika, nažalost nije ih uspjela realizirati. "Furija" je u prvom poluvremenu uputila 30 udaraca, od kojih deset u okvir gola, dok su hrvatski igrači pucali 13 puta pri čemu četiri unutar španjolskog gola.

Još jednu veliku priliku Hrvatska je imala u 26. minuti, Mataja je izbio sam pred vratara, ali je Plana odlično reagira i spasio Španjolsku.

U završnici susreta hrvatski izbornik Marinko Mavrović je bacio sve karte u napad, povukao je vratara kako bi imali igrača više u polju. Hrvatska se vratila u život tri i pol minute prije kraja autogolom Maria Rivillosa. Kristian Čekol je uputio centaršut s desne strane, a Rivillos je skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Tek 40 sekundi kasnije Hrvatsku su centimetri dijelili od izjednačenja, pucao je Antonio Sekulić pogodivši okvir gola.

Hrvatska je opasno pritisnula Španjolsku, ali u dramatičnoj završnici nije uspjela izjednačiti i Španjolska se plasirala u svoje deseto europsko finale.

Kasnije večeras u drugom polufinalu igrat će Portugal i Francuska.