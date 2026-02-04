Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROPSKO PRVENSTVO

Hrvatska ostala bez finala Eura: Španjolci su bili prejaki

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
04.02.2026.
u 18:57

U završnici susreta hrvatski izbornik Marinko Mavrović je bacio sve karte u napad, povukao je vratara kako bi imali igrača više u polju. Hrvatska se vratila u život tri i pol minute prije kraja autogolom Maria Rivillosa

Futsalska reprezentacija Hrvatske poražena je u polufinalu Europskog prvenstva u Ljubljani u Areni Stožice pred 6.456 gledatelja od Španjolske sa 1-2 (0-2).

Odabranici izbornika Marinka Mavrovića pružili su odličnu predstavu, posebno u drugom dijelu, međutim nakon totalne drame u završnici Hrvatska je ipak ostala bez finala.

Golove za Španjolsku zabili su Pablo Ramirez (12:57) i Mellado (18:42), a rezultat je smanjio Mario Rivillos (36:29) pogodivši vlastitu mrežu.

Pogledajte kako se navijači Dinama rugaju Livaji zbog fotografije stare 11 godina

Španjolci su rekorderi sa sedam europskih titula, dok je Hrvatska tek drugi put u povijesti izborila plasman u polufinale.

Na svom tlu prije 14 godina u borbi za finale izgubila je od Rusije, a potom u borbi za broncu i od Italije. Sada opet ima dva pokušaja za prvo odličje. Polufinale je izgubila, no u subotu je čeka borba za broncu protiv poražene ekipe iz dvoboja Portugala i Francuske.

Prvi su zaprijetili Španjolci uzdrmavši okvir gola nakon 90 sekundi igre. Pucao je Antonio Perez, lopta je pogodila Duju Kusturu u lice odbivši se u vratnicu. Hrvatska je u devetoj minuti imala sjajnu priliku, golman Ante Piplica je brzo izveo gol-aut, David Mataja je primio loptu sam pred golom i pokušao zaobići vratara, ali nije bio precizan.

Španjolska je povela u 13. minuti nakon što je Pablo Ramirez svladao Piplicu. Hrvatska je bila blizu izjednačenja u 16. minuti nakon akcije Gudasića i Mataje, no Cecilio Morales je uspio blokirati udarac. Samo dvije minute kasnije Mellado udvostručuje prednost Španjolske, uputivši snažan udarac nakon što mu je Francisco Cortes odlično asistirao.

Hrvatska u prvom poluvremenu nije izgledala loše, imala je nekoliko prilika, nažalost nije ih uspjela realizirati. "Furija" je u prvom poluvremenu uputila 30 udaraca, od kojih deset u okvir gola, dok su hrvatski igrači pucali 13 puta pri čemu četiri unutar španjolskog gola.

Još jednu veliku priliku Hrvatska je imala u 26. minuti, Mataja je izbio sam pred vratara, ali je Plana odlično reagira i spasio Španjolsku.

U završnici susreta hrvatski izbornik Marinko Mavrović je bacio sve karte u napad, povukao je vratara kako bi imali igrača više u polju. Hrvatska se vratila u život tri i pol minute prije kraja autogolom Maria Rivillosa. Kristian Čekol je uputio centaršut s desne strane, a Rivillos je skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Tek 40 sekundi kasnije Hrvatsku su centimetri dijelili od izjednačenja, pucao je Antonio Sekulić pogodivši okvir gola.

Hrvatska je opasno pritisnula Španjolsku, ali u dramatičnoj završnici nije uspjela izjednačiti i Španjolska se plasirala u svoje deseto europsko finale.

Kasnije večeras u drugom polufinalu igrat će Portugal i Francuska.

Ključne riječi
Španjolska Europsko prvenstvo hrvatska futsal reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!