Znate li vi odgovor? Vatrenog iznenadilo pitanje: Šumska rapsodija? Što je to?

Hrvatska je obrana dobra na ovom Europskom prvenstvu, iako su neke stvari mogle biti bolje, no nadam se da ćemo protiv Španjolaca biti pravi, kazao je u subotu na konferenciji za novinare hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car.

Jedno od novinarskih pitanja bilo je i ono bi li se htio vratiti u Šumsku rapsodiju? Na to se naš reprezentatiac nasmijao pa upitao što je to. Kolega Gabelić ga je podsjetio da je to ruski kamp u kojemu su bili, na što je Duje odgovorio:

"A da, da. Naravno. Volio bih se vratiti tamo".

Osvrnuo se Duje i na dosadašnji tijek igre:

"Sigurno može bolje, uvijek ima prostora za napredak. Bilo je nekih dobrih i nekih loših stvari, ja mislim da smo to mogli bolje odraditi, napravili smo neke greške i primili neke glupe golove: Nadam se da će biti bolje protiv Španolske i da ćemo zadržati tu nulu", kazao je Ćaleta-Car.

Osim posla u obrani, Ćaleta-Car zbog visine ima i fokus na napadački dio u prekidima.

"Da, trebamo to iskoristiti. Visinu imamo, snagu imamo i nadam se da možemo iskoristiti i taj segement naše igre", kazao je Ćaleta Car koji je dodao kako se svakodnevno analiziraju Španjolci.

"Oni vole taj posjed lopte, to forsiraju, ali mislim da i mi imamo igrače koji im se mogu nametnuti kroz posjed, tu vidim našu šansu da im uzemo loptu, da izvršimo presing na njih, što ne vole", dodao je.

Ocijenio je da je ova španjolska reprezentacija drugačija od nekih prethodnih jer u njoj nema velikih zvijezda.

"Dosta je novih igrača, mlađih igrača, nema jedne velike zvijezde, svi su top klasa, svi su tu negdje. Svi su top igrači, i eklpa im je jaka, moramo se koncentrirati na sve njih a ne na jednoga", kazao je.

"Ovo je utakmica u kojoj moramo biti kao jedan. Kada se branimo i kada napadamo moramo biti kao jedan. Ako im ostavimo prostora, oni će to znati iskoristiti i na to moramo pripaziti", kazao je Duje, napominjući kako se svi u reprezentaciji posebno vesele što će utakmicu u Kopenhagenu pratiti veliki broj hrvatskih navijača.

"Konačno su naši navijači s nama, nešto sitno ih je bilo u prve tri utakmice. Radujemo se da će biti s nama, bilo je vrijeme. Vjerujem da će nam pomoći da prijeđeno tu najtežu stepenicu", nadovezao se, priznavši da bi ovo mogla biti jednom od najvećih utakmica svoje karijere

"Da, sigurno je to jedna od najvažnijih utakmica u mojoj karijeri i u karijeri dijela mojih suigrača. Osmina finala europskog prvenstva, nismo bili u prilici da igramo takve utakmice, uz Englesku ovo je jedna od najvažnijih", rekao je za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: Duje Ćaleta - Car