Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
GIANNI INFANTINO

Predsjednik FIFA-e prijavljen Etičkom odboru zbog odnosa s Donaldom Trumpom

Soccer: FIFA World Cup 2026 Final Draw
Amber Searls/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
09.12.2025.
u 23:30

Jedna međunarodna neprofitna skupina podnijela je pritužbu Etičkom odboru FIFA-e, navodeći nedostatak nepristranosti predsjednika te organizacije Giannija Infantina, kao i političku prirodu prošlotjednog izvlačenja skupina za Svjetsko prvenstvo 2026., izvijestio je The Athletic

Središnjica pritužbe je Infantinova oduševljena pohvala predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, kao i činjenica da je upravno tijelo svjetskog nogometa dodijelilo prvu FIFA-inu nagradu za mir Trumpu. FIFA, koja će organizirati Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, oduvijek se ponosila svojom neutralnošću u pitanjima politike i religije.

Neprofitna skupina FairSquare, koja je podnijela pritužbu u pismu od osam stranica, kaže da je posvećena odgovornosti u sportu u vezi s migracijom radne snage i političkom represijom. Želi da neovisni odbor FIFA-e u potpunosti preispita postupke koji su se dogodili tijekom izvlačenja skupina za Svjetsko prvenstvo u petak u Washingtonu.

Predsjednik Trump bio je prisutan na ceremoniji, zajedno s meksičkom predsjednicom Claudijom Sheinbaum i kanadskim premijerom Markom Carneyjem. No, Trump je privukao najviše pažnje tijekom događaja u Kennedy Centru u Washingtonu, D.C. FIFA je prošli mjesec objavila osnivanje svoje nagrade za mir "kako bi nagradila pojedince koji su poduzeli iznimne i izvanredne akcije za mir i time ujedinili ljude diljem svijeta".Infantino je Trumpu uručio zlatni trofej, zlatnu medalju i certifikat.

"Ovo je vaša nagrada, ovo je vaša nagrada za mir", rekao je Infantino Trumpu.

U tužbi, FairSquare je naveo FIFA-ine vlastite standarde o neutralnosti da "ostane politički neutralan... u odnosima s vladinim institucijama". Grupa je također istaknula da je Infantino ranije ove godine lobirao na društvenim mrežama da Trump dobije Nobelovu nagradu za mir zbog svog rješavanja sukoba između Izraela i Gaze. Venezuelanka Maria Corina Machado na kraju je dobila Nobelovu nagradu za mir.

Disciplinski postupak Etičkog odbora FIFA-e može uključivati ​​upozorenje, opomenu, pa čak i novčanu kaznu. Može se naložiti obuka o usklađenosti, dok se zabrana može izreći i za sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz nogomet.
Ključne riječi
FIFA Donald Trump Gianni Infantino

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!