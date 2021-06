Kreće doigravanje: Danci još uvijek emotivni, igraju za Eriksena, Italija velik favorit

Nokaut-fazu Europskog prvenstva danas otvaraju Wales i Danska (18 sati) te Italija i Austrija (21 sat)

Nakon nekoliko dana odmora od nogometa, onoga na Europskom prvenstvu, kreće nokaut-faza, 16 najboljih borit će se za prolazak, za još jedan korak dalje. Nokaut-fazu otvaraju Wales i Danska od 18 sati u Amsterdamu. Velšani su prošli kao drugoplasirani kroz skupinu A s četiri boda, u toj je skupini nedodirljiva bila Italija koja je i slavila nad Walesom u posljednjem kolu kada je već osigurala prolazak. Wales je imao isti broj bodova kao i Švicarska (po četiri), ali imao je bolju gol-razliku, međusobno su remizirali i obje momčadi su slavile nad Turskom.

Današnji suparnik u osmini finala im je Danska, momčad koju je pogodila teška trauma, problemi sa srcem Christiana Eriksena, no Danci su u posljednjem kolu u skupini s 4:1 deklasirali Rusiju i ta tri boda bila su dovoljna za prolazak. Na krilima podrške Eriksenu oni će i danas biti u zanosu i favoriti su u ovom srazu.

U zanosu su i Talijani, momčad Roberta Mancinija ispraćena je na Euro s puno domaće skepse, a oni su te skeptike potpuno ušutkali i zapravo ih okrenuli u suprotnom smjeru. Sad u Italiji vlada lagana euforija i nema malo onih koji Italiju već vide na europskom tronu.

Istina, Italija je izgledala najbolje u grupnoj fazi prvenstva, ne samo zato što je rezultatski s tri pobjede bila uvjerljiva, ona je igrala uvjerljivo, čvrsto, a opet tečno, s puno ideje i rješenja.

– Ova Italija ima nešto, mogla bi stići čak i do europskog trona – kazao je legendarni vratar, a kasnije i izbornik Dino Zoff.

Uobičajeno je da momčadi posljednji trening odrade na travnjaku na kojem se utakmica igra, no Uefa je odlučila da to neće dopustiti Italiji i Austriji koje igraju danas od 21 na Wembleyu. Tamo su odigrane sve tri utakmice naše skupine D, bilo je puno kiše i Uefa je odlučila sačuvati travnjak. Susret Italije i Austrije trebao se igrati u Dublinu, ali irski grad izgubio je domaćinstvo zbog stanja s koronom pa je Wembley određen za domaćina ove utakmice.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Euro 2020 - Group B - Denmark v Belgium Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Denmark v Belgium - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 17, 2021 Denmark fans in the stands before the match with a banner for Cristian Eriksen who remains in hospital after collapsing during the match between Denmark and Finland last Saturday. Pool via REUTERS/Wolfgang Rattay WOLFGANG RATTAY

– O tome su morali misliti prije. Travnjak ne izgleda nimalo drukčije nego što je izgledao prije dva ili tri dana – nezadovoljan je izbornik Austrije Franco Foda.

Njegova reprezentacija neće imati podršku navijača, zbog epidemioloških propisa Austrijanci ne putuju u London.

Kako bilo, sve osim prolaska Italije bilo bi ogromno iznenađenje, Austrija je već sada s dvije pobjede u skupini i ulaskom u osminu finala napravila veliki rezultat.

