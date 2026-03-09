Dalić: Vjerujem da ćemo na SP-u biti jači za dva stožerna igrača, nikad ne bježimo od jakih ispita

Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26", a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.

Izbornik Dalić ostao je vjeran dobro poznatim snagama, a uz 26 igrača uputio je i devet pretpoziva koje će prema potrebi aktivirati uoči okupljanja reprezentacije koje je zakazano za 23. ožujka.

- Proteklih tjedana uspjeli smo obići veliki broj reprezentativaca, a raduje me što se nekolicina njih izborila za bolji klupski status, što sam u studenom i zatražio od njih. Osjetio sam da igrači žive za Svjetsko prvenstvo, da imaju ogroman motiv i želim im da pripreme dočekaju u što boljoj formi, raspoloženju i prvenstveno dobrog zdravlja. Ove utakmice u Americi će nam poslužiti kao sjajan ispit da vidimo gdje smo tri mjeseca prije SP-a i na čemu najviše trebamo raditi tijekom priprema, ali pritom ćemo tih deset dana u Orlandu iskoristiti i za osnaživanje zajedništva koje je uvijek naš adut u odnosu na druge nacije. Stoga smo i vjerni kadru koji se nametnuo u proteklom razdoblju, a duboko vjerujemo da ćemo na SP-u biti jači i za Matea i Joška koji su naši stožerni igrači te me raduje što se dobro oporavljaju od operacija. Većim brojem pretpoziva želimo pokazati da pratimo još niz ozbiljnih kandidata za reprezentaciju, pri čemu ih je nekoliko i u mladoj reprezentaciji koju čeka jako važna utakmica s Turskom. Do SP-a je još puno utakmica i dovoljno prilika svim kandidatima da se formom, učinkom i energijom izbore za svoj status, vrata reprezentacije nikome nisu zatvorena - najavio je izbornik Dalić.

- Nismo nikad bježali od jakih ispita uoči velikih natjecanja, pa se veselimo i ovim izazovima. Brazil ima vjerojatno najjači roster na svijetu uz jednog od najvećih trenera u povijesti i sigurno dolazi na SP kao jedan od glavnih favorita za zlato, dok je Kolumbija u kvalifikacijama svladala i Brazil i Argentinu te završila skupinu s istim brojem bodova kao Brazil, što dovoljno govori o snazi te ekipe. No, uz veliko poštovanje prema oba protivnika, mi imamo svojih aduta, kvalitetu i zajedništvo, te se želimo pokazati u što boljem svjetlu, a pritom ćemo voditi brigu i tome da što većem broju igrača damo priliku te da isprobamo određene zamisli koje imamo uoči Svjetskog prvenstva - poručio je izbornik Dalić.

Hrvatska je s Brazilom do sada igrala pet puta, a u najboljem sjećanju ostao je prethodni susret na SP-u u Kataru 2022. godine kada su Vatreni u sjajnom četvrtfinalnom susretu slavili nakon izvođenja jedanaesteraca. Prvi susret bio je odigran u Splitu 2005. godine, okončan uz prijateljskih 1:1, a godinu kasnije Brazilci su na početku SP-a u Njemačkoj slavili s 1:0. Brazil je s 3:1 bio bolji na otvaranju domaćeg SP-a 2014. godine, a Južnoamerikanci su bili bolji i u prijateljskom susretu 2018. u Liverpoolu (2:0). S Kolumbijom, pak, Hrvatska još nije igrala.

Reprezentativci će 23. ožujka doputovati u Orlando iz svojih odredišta, a istoga dana će iz Zagreba otputovati stožer i delegacija Saveza, uz igrače iz SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Popis pozvanih igrača:

Vratari: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković