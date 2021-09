Zlatko Dalić kratko i jasno objasnio zašto još uvijek ne zove Rebića u reprezentaciju

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić odlučio je pojasniti popis reprezentativaca za gostovanje na Cipru 8. listopada i domaću utakmicu sa Slovačkom tri dana kasnije u Osijeku.

Kao što je poznato, u momčad se vraća Josip Brekalo, a stižu i debitanti Josip Stanišić te Kristijan Jakić. Za Antu Rebića i Brunu Petkovića među vatrenima još uvijek nema mjesta.

- Izbor igrača je moj i od ostatka stožera i mi iza njega stojimo i za njega odgovaramo. To smo procijenili i to je moja odluka. Idemo dalje. Vjerujem tim igračima, vjerujem da mogu napraviti rezultat i da mogu odgovoriti našim zahtjevima - kazao je Dalić za RTL pa dodao:

- U reprezentaciju se ulazi s dobrim igrama i ponašanjem koje je u skladu s onim koje se traži u reprezentaciji.

Time je zapravo rekao sve što se imalo reći za Rebićev slučaj, ali i Petkovićev. Iako, dok Brunu koči loša forma, Antu je koštalo njegovo ishitreno i nepromišljeno ponašanje, koje je u najmanju ruku bilo na granici bezobrazluka i nepoštovanja.

Što se dvije utakmice pred Hrvatskom tiče, izbornik je optimističan.

- S obzirom na to kako smo u rujnu igrali dobro, mi sad to trebamo ponoviti. Igrati s puno energije i motiva te biti još bolji. Ako to ponovimo, osvojit ćemo novih šest bodova. To je naš plan, to je naš cilj.

