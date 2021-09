Dalić donio odluku o Rebiću, ispao Ćaleta-Car, vraća se Modrić

Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis hrvatske nogometne reprezentacije za listopadske akcije protiv Cipra i Slovačke u kvalifikacijama za SP u Kataru 2022.

Kako smo i najavljivali, na njemu u obrani nema Duje Ćalete-Cara koji u Marseilleu nije dobio znatnu minutažu. Zamijenio ga je donedavni Bišćanov adut i wunderkind Bayerna Josip Stanišić.

U vezni red opet se vraća kapetan Luka Modrić zbog čega je otpao Lovro Majer, kojega nema ni na pretpozivu.

Ono što je mnoge najviše zanimalo jest hoće li vidjeti opet Antu Rebića u napadu nakon nekoliko dobrih izdanja u dresu Milana. Dalićev odgovor još uvijek je – ne. A isto je prošao i Bruno Petković. No on ionako kaže da ga poziv ili nepozivanje u reprezentaciju ne motivira, ali će se izborniku pokušati dokazati svojom igrom. Čini se kako to još nije uspio napraviti. Iz napada je ispao Čolak, a umjesto njega vraća se Josip Brekalo, a spreman je i Ante Budimir koji je na pretpozivu.

S Budimirom su u društvu još Ćaleta-Car, Čolak, Sluga, Lovrić i Moro.

Reprezentacija će se okupiti 4. listopada u Zagrebu, gdje će trenirati do 7. listopada i odlaska u Larnacu, a u Osijek putuje odmah nakon utakmice s Ciprom

"Nakon uspješnog rujna, naravno da sada s puno optimizma, pozitivne energije i samopouzdanja dočekujemo novo okupljanje. Međutim, moramo biti svjesni da sve dobro što smo napravili moramo sada potvrditi s još šest bodova, a da to možemo samo uz potpunu koncentraciju, pristup i zajedništvo koje smo imali na prošlom okupljanju. Cipar i Slovačku već smo pobjeđivali u ovom ciklusu, i prihvaćamo ulogu favorita u obje utakmice, ali ponavljam – moramo biti na svom maksimumu. Uvjeren sam da će pozvani igrači uspješno odgovoriti tom izazovu, a naravno da nas posebno raduje povratak Luke Modrića koji je kao igrač i lider od neprocjenjive važnosti za nas", izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

Popis igrača za utakmice protiv Cipra i Slovačke, javlja HNS:

Vratari: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Ivica Ivušić (Osijek), Ivo Grbić (Lille).

Obrambeni: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barišić (Glasgow Rangers), Josip Juranović (Celtic), Mile Škorić (Osijek), Filip Uremović (Rubin Kazan), Joško Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanišić (Bayern).

Vezni: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (West Ham), Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb), Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt).

Napadači: Ivan Perišić (Inter), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Josip Brekalo (Torino), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Marko Livaja (Hajduk).

Pretpozivi: Duje Ćaleta-Car (Olimpique de Marseille), Ante Budimir (Osasuna), Antonio Mirko Čolak (Malmö), Simon Sluga (Luton Town), Kristijan Lovrić (Gorica), Nikola Moro (Dinamo Moskva).

Hrvatska nogometna reprezentacija opet se okuplja za dva tjedna. Naime, u listopadu su na rasporedu dvije kvalifikacijske utakmice za Katar 2022. Prvo će vatreni na put. Na svome ih terenu dočekuje Cipar 8. listopada, a susret je na rasporedu u 20:45 u Larnaci. U drugom će susretu, tri dana kasnije, vatreni biti domaćini, ovoga puta Slovačkoj i to u osječkom Gradskom vrtu. Utakmica je također zakazana za 20:45.