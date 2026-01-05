Ibrahimović Biliću prepričao bizarnu situaciju s treninga: 'Malo je prljava priča'

Najnoviji gost serijala ArenaSporta (Ne)Uspjeh prvaka je švedska nogometna ikona Zlatan Ibrahimović. Jedan od najboljih igrača 21. stoljeća u razgovoru s bivšim hrvatskim reprezentativcem i izbornikom Slavenom Bilićem otkrio je brojne dosad nepoznate detalje iz svoje bogate karijere, a intervju je toliko opsežan da je podijeljen u tri dijela.

Ibrahimović je Bilića i televizijsku ekipu ugostio u Milanu te između ostalog otkrio kako je kao mladić u Švedskoj krao bicikle kako bi stigao na nogometne treninge te kako ga je njegov mentalitet spriječio u osvajanju Zlatne lopte. Prvi dio intervjua emitirao se petog siječnja od 20 sati na ArenaSportu, a Ibrahimović je u njemu, između ostalog, otkrio i zanimljiv detalj s treninga.

- Mogu sipričati nešto što ovdje nitko ne zna, ali je malo prljava priča. Trebao sam završiti trening, trčali smo na traci, vježba brzo trčanje, šest puta po dvije minute pa odmor od tri sekunde. Trebao sam na WC, ali nisam otišao... - započeo je Ibrahimović.

- Ja sam trčao i u*rao sam se, ali sam nastavio trčati, jer to sam ja. Ako sam od nekoga krao, krao sam od sebe. Ne kradem od tebe, nego od sebe, to sam ja. Ja gubim, ti nikad nečeš sa mnom izgubiti - zaključio je pomalo bizarnu priču Ibrahimović.

Ibrahimović je pričao i o odrastanju u Švedskoj te otkrio kako je već sa 16 godina počeo pričati kako je najbolji nogometaš u Švedskoj, ali kako za sebe smatra da nikada nije bio arogantan već samopouzdan. Nema sumnje kako će svi obožavatelji s nestrpljenjem čekati druga dva dijela intervjua jednog od najkontroverznijih igrača u povijesti nogometa.