Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI INTERVJU

Ibrahimović Biliću prepričao bizarnu situaciju s treninga: 'Malo je prljava priča'

Serie A - AC Milan v Hellas Verona
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
05.01.2026.
u 21:24

Trebao sam završiti trening, trčali smo na traci, vježba brzo trčanje, šest puta po dvije minute pa odmor od tri sekunde. Trebao sam na WC, ali nisam otišao...

Najnoviji gost serijala ArenaSporta (Ne)Uspjeh prvaka je švedska nogometna ikona Zlatan Ibrahimović. Jedan od najboljih igrača 21. stoljeća u razgovoru s bivšim hrvatskim reprezentativcem i izbornikom Slavenom Bilićem otkrio je brojne dosad nepoznate detalje iz svoje bogate karijere, a intervju je toliko opsežan da je podijeljen u tri dijela.

Ibrahimović je Bilića i televizijsku ekipu ugostio u Milanu te između ostalog otkrio kako je kao mladić u Švedskoj krao bicikle kako bi stigao na nogometne treninge te kako ga je njegov mentalitet spriječio u osvajanju Zlatne lopte. Prvi dio intervjua emitirao se petog siječnja od 20 sati na ArenaSportu, a Ibrahimović je u njemu, između ostalog, otkrio i zanimljiv detalj s treninga.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

- Mogu sipričati nešto što ovdje nitko ne zna, ali je malo prljava priča. Trebao sam završiti trening, trčali smo na traci, vježba brzo trčanje, šest puta po dvije minute pa odmor od tri sekunde. Trebao sam na WC, ali nisam otišao... - započeo je Ibrahimović.

- Ja sam trčao i u*rao sam se, ali sam nastavio trčati, jer to sam ja. Ako sam od nekoga krao, krao sam od sebe. Ne kradem od tebe, nego od sebe, to sam ja. Ja gubim, ti nikad nečeš sa mnom izgubiti - zaključio je pomalo bizarnu priču Ibrahimović.

Ibrahimović je pričao i o odrastanju u Švedskoj te otkrio kako je već sa 16 godina počeo pričati kako je najbolji nogometaš u Švedskoj, ali kako za sebe smatra da nikada nije bio arogantan već samopouzdan. Nema sumnje kako će svi obožavatelji s nestrpljenjem čekati druga dva dijela intervjua jednog od najkontroverznijih igrača u povijesti nogometa.

Ključne riječi
Slaven Bilić Zlatan Ibrahimović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!