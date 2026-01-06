Ibrahimović otkrio kako je njegova majka reagirala na sinov transfer: 'Mislila je da sam umro'

Sinoć se na televiziji ArenaSport 1 od 20 sati emitirao prvi od tri dijela intervjua koji je bivšem hrvatskom reprezentativcu i izborniku Slavenu Biliću dao jedan od najboljih nogometaša 21. stoljeća - Zlatan Ibrahimović. Švedska ikona pričala je o odrastanju u Švedskoj, nogometnim počecima (kako je krao bicikle da može doći na trening) i o svojoj ulozi kao savjetnik vlasnika Milana.

Između ostalog, pričao je kako ga je njegov mentalitet zaustavio u osvajanju Zlatne lopte, a svoju situaciju usporedio je i s onom Luke Modrića koji je tu nagradu osvojio 2018. Jedan od najzanimljivijih dijelova bio je i onaj o njegovom odrastanju.

- Rođen sam u Malmöu, u dijelu Rosengård. Kažu geto, ali to za mene nije bilo geto…Bilo je mulikulturalno….svi smo bili tu i bili smo zajedno. Otac mi je musliman iz Bosne, iz Bijeljine, mama katolkinja iz Zadra, a ja sam se rodio u Švedskoj. Do svoje 16., 17. godine života nikada nisam bio u centru Malmöa. Nogomet, škola i stan su bili u Rosengårdu. Tu smo bili svi. Nisam imao potrebe ići u grad. Niti sa školom nismo išli na izlete u grad - započeo je Ibrahimović.

- Kada sam prvi put otišao u grad, primijetio sam da su svi plavi, imaju plave oči. Rekao sam da to nije moguće. Tamo gdje sam odrastao, nisam vidio Švedsku kao Švedsku…Kao da mi se otvorio drugi svijet. Tada još nisam igrao u Malmöu. Igrao sam u manjem klubu FBK Balkan i Malmö BI. Shvatio sam da postoji više od onoga što sam vidio. Nakon toga sam otišao na probu u Malmö i nakon dva dana su me pozvali da igram za njih… - dodao je.

Potom se osvrnuo i na roditeljski odgoj koji ga je obilježio za cijeli život:

- Bio sam divlji. Ne mogu pričati za Balkan, ali u mojoj obitelji nije bilo grljenja. Bila je više 'agresivna' situacija. 'Old school I love you'. 'Agresivno'. To je bio i moj način da pokažem drugima i kada sam igrao to mi je stvorilo dosta problema. Moji roditelji su mi dali sve što su mi mogli dati. Za mene je to bilo top i imao sam sve što mi je trebalo. Zašto? Nisam znao da postoje druge stvari. Vidio sam samo ovo… i da sam znao da postoje druge stvari, ne bih tražio…Zahvalan sam na tome što sam imao i to prenosim i na svoju djecu. Na tome što imaš, trebaš biti zahvalan. Ako hoćeš još, radi i zaradi - rekao je.

Na kraju epizode podijelio je i anegdotu o razgovoru s majkom kada je prvi put potpisao za Ajax:

- Mama je čistila, imala je troje djece…Prvi put kada sam potpisao ugovor s Ajaxom, mama je vidjela moju sliku na televiziji i mislila je da sam umro. Kada netko umre, pokažu im sliku na televizoru. Nije dobro znala švedski…nazvala me i pitala što se dogodilo. Rekao sam da idem u Ajax igrati nogomet. A ona: Ne, ne, nego što se dogodilo? Kažem: Postat ću profesionalac. Ona mi odgovori: Ti uvijek nešto zezaš - i spusti slušalicu…. Nitko nije vjerovao u mene. Sam sam tražio put, našao sam ga i borio se – i na kraju je došlo. Ako ja mogu uspjeti s tri stvari, može svatko, jer sam živi dokaz da funkcionira - zaključio je.