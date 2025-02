Zlatan Ibrahimović smijenio trenera Milana jer mu sina nije stavljao u igru

Zlatan Ibrahimović, legenda talijanskog velikana Milana i sadašnji savjetnik kluba ponovno je u centru pažnje. Ovoga puta, vijesti se tiču njegovog sina Maximiliana, ali i nedavnih promjena u omladinskom pogonu "Rossonera". Naime, sedamnaestogodišnji Maximilian Ibrahimović, Zlatanov sin, bio je razlog zbog kojeg je nedavno ustoličeni trener juniorske momčadi Daniele Bonera dobio otkaz. Kako prenose talijanski mediji, Ibrahimović je smijenio Boneru zbog loših rezultata, ali i zbog toga što mladi Maximilian ne dobiva dovoljno minuta za igru. Konkretno, ove je sezone za mladu momčad Milana u Serie C (trećoj ligi) nastupio u svega jednoj utakmici. Umjesto Bonere, sada je na mjesto trenera juniora Milana stigao još jedan bivši igrač toga kluba, Massimiliano Oddo.

Inače, Maximilian Ibrahimović je, iakogotovo uopće ne igra u Milanu, nedavno dobio poziv u švedsku U-18 reprezentaciju, gdje je već odradio prve treninge uoči prijateljskih utakmica protiv Japana i Sjedinjenih Američkih Država. "On je vješt igrač u ulasku u kazneni prostor, ono što mi zovemo 'gol zona'", izjavio je trener U18 reprezentacije Andreas Pettersson.

Zanimljivo je da Maximilian, prema vlastitom priznanju, u početku nije bio ljubitelj nogometa. U jednom od ranijih intervjua, otkrio je kako je mrzio nogomet sve do svoje 11. ili 12. godine, dijelom i zbog stalnih usporedbi s ocem. "Mrzio sam nogomet do svoje 11. godine. Mislio sam da je to najgora stvar na svijetu... Uvijek su me poredili sa ocem, a to je bilo baš pogrešno", priznao je Maximilian. Tek kasnije je pronašao strast prema igri.

Sada dakle, ostaje vidjeti hoće li Oddo uspjeti preokrenuti situaciju i poboljšati rezultate mlade momčadi. U klubu ostaje Mauro Tassotti.

Zlatan Ibrahimović sa svojom nevjenčanom suprugom Helenom Seger ima dva sina, Maximiliana i Vincenta, koji također igra u Milanu. Helena, bivša manekenka, a danas uspješna poslovna žena, imala je ključnu ulogu u odgoju sinova dok je Zlatan gradio svoju nogometnu karijeru. "Ne želim da me etiketiraju samo kao ženu fudbalera...", izjavila je jednom prilikom.

Zlatanov utjecaj na Milan, kako na terenu tako i izvan njega, i dalje je ogroman. Njegova posvećenost klubu i obitelji, te Maximilianov talent i predanost, obećavaju zanimljivu budućnost za "Rossonere" i švedski nogomet.