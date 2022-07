Žetva medalja za Hrvatsku: Šapina zlatni, Glasnović i Marković srebrni

Na Mediteranskim igrama u alžirskom Oranu 22-godišnji Ivan Šapina osvojio je zlatnu medalju u tekvondou, dok su se broncama okitili Bruna Duvančić i Lovre Brečić. Šapina je bio najbolji u kategoriji preko 80 kg. Prvo je u četvrtfinalu potpuno dominirao i s uvjerljivih 24:3 pobijedio Dinka Šegedina iz Bosne i Hercegovine. Uslijedilo je potom polufinalno slavlje protiv Talijana Roberta Botte (18:15) i za kraj pobjeda protiv Marokanca Ayouba Bassela (35:25).

Bruna Duvančić je četvrtfinalnom pobjedom 11:9 protiv Tunižanke Ikram Dhahri osigurala najmanje broncu u kategoriji do 49kgi, a na putu prema finalu zapela je u dvoboju protiv Turkinje Merve Dincel. Brončanu medalju osvojio je i Lovre Brečić u kategoriji do 68 kg i to pobjedom 42:10 protiv Albanca Juirda Canija. Kasnije je izgubio polufinalni ogled protiv Turčina Hakana Recbera.

Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je srebrnu medalju u gađanju letećih meta na Mediteranskim igrama u Alžiru. Druga je to medalja u streljaštvu za Hrvatsku na ovom natjecanju nakon srebra Mirana Maričića u gađanju zračnom puškom. Anton Glasnović je s najboljim rezultatom kvalifikacija (123 pogotka) izborio mjesto u polufinalu u kojem je također imao najbolji rezultat (24). No, u finalnom nadmetanju ga je uspio nadmašiti Turčin Oguzhan Tuzun. Antonov brat Josip, olimpijski pobjednik iz 2016., završio je na diobi 13. mjesta u kvalifikacijama (115 pogodaka).

Srebro je osvojio i Martin Marković u bacanju diska. Drugi je bio hicem iz druge serije (62,49 m. Tako je šest naših predstavnika u atletici završilo svoj nastupe s dvije osvojene medalja zlatnom i srebrnom i to obje u bacanju diska, a osvojili su ih Marija Tolj (zlato) i Martin Marković (srebro).)

Hrvatska reprezentativka u jedrenju na dasci Palma Čargo (IQFOIL) osvojila je brončanu medalju na Mediteranskim igrama u Alžiru, gdje je u današnjem plovu za medalje bila osma, ali to joj je bilo dovoljno da zadrži mjesto na pobjedničkom postolju. Natjecanje je završila sa 66 bodova, a manje od nje sakupile su samo Francuskinja Helen Noesmoen (46) i Talijanka Marta Maggetti (47). Jučer su održani plovovi za odličja i u klasama ILCA6 (nekadašnji Laser Radial) i ILCA7 (nekadašnji Laser).

Hrvatska olimpijka Elena Vorobeva (ILCA6) je u zadnjem jedrenju bila deveta, a s ukupno 56 bodova je završila na osmom mjestu. Stipe Gašpić je u zadnjem plovu (ILCA7) osvojio treće mjesto, ali nije mogao prestići u ukunom redoslijedu brata Brunu koji je zadnjeg dana natjecanja osvojio četvrto mjesto. Bruno je sa 77 bodova osvojio ukupno 11. mjesto, a Stipe je završio na 12. poziciji (99).

Na plivačkim natjecanjima i jučer smo ima,i jedngo finalistu. Mario Šurković bio je osmi na 200 metara mješovitim načinom.