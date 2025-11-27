Željko Sopić opet briljirao: 'Razmišljam da krenemo s 10 igrača pa da kasnije dodamo još jednog'

Željko Sopić ponovno je ukrao medijsku pozornost uoči važnog prvenstvenog ogleda. Njegov Osijek priprema se za "derbi začelja" protiv Vukovara 1991 koji je na rasporedu ovog petka. Iako je situacija na tablici daleko od idealne, budući da Osijek dijeli bodovni saldo s posljednjeplasiranim Vukovarom, Sopić nije izgubio svoj prepoznatljiv smisao za humor niti direktnost koja ga krasi kroz cijelu trenersku karijeru. Na konferenciji za novinare otvoreno je govorio o brojnim problemima koji muče njegovu svlačionicu, prvenstveno o prorijeđenom kadru i ozljedama u veznom redu, pri čemu je posebno istaknuo upitan status Šopova, no sve je to začinio izjavama koje se već prepričavaju u nogometnim krugovima.

S obzirom na to da je osječka momčad velik dio nedavnih minutaža provela s igračem manje na terenu zbog crvenih kartona, novinare je zanimalo je li se na treninzima posebno radilo na tom segmentu igre. Sopić je u svom stilu ispalio rečenicu koja je odmah postala viralna, rekavši kako čak razmišlja da utakmicu započnu s igračem manje, pa da kasnije ubace još jednoga kako bi onda imali igrača više. Kroz smijeh je dodao kako bi nabrajanje svih onih koji nedostaju predugo trajalo, ali je naglasio da kod njega nema podjele na mlade i stare. Spreman je, kako kaže, bez ikakvog problema u vatru gurnuti bilo koga iz omladinske škole, bio on stariji pionir, kadet ili junior, jer svi oni nose grb kluba i moraju dati svoj maksimum za izlazak iz trenutne krize.

Analizirajući protivnika, trener Bijelo-plavih pokazao je veliki respekt prema momčadi iz Vukovara. Istaknuo je kako je Vukovar svjesno gradio ekipu za borbu za opstanak, što im u ovom trenutku donosi određenu psihološku prednost u odnosu na Osijek koji je očekivao borbu za više pozicije. Sopić je posebno pohvalio kolegu s protivničke klupe, gospodina Čabraju, s kojim se poznaje još iz dana kada su vodili drugoligaške bitke na klupama Lučkog i Rudeša. Priznao je da se vukovarska momčad igrački i energetski podigla njegovim dolaskom, iako je naglasio da ni bivši trener Gordon Schildenfeld nije ostavio loše posloženu momčad, već da su nijanse presudile u dosadašnjem dijelu prvenstva.

Osim same analize utakmice, Sopić se morao osvrnuti i na svoje ranije izjave o promjenama koje slijede na zimu, a koje su u javnosti bile različito interpretirane. Vrlo oštro je naglasio da je on jedan od rijetkih trenera u Hrvatskoj koji govori hrvatski jezik i kojeg ne treba prevoditi, pojasnivši da su se njegove riječi odnosile isključivo na sportski sektor koji je pod njegovom ingerencijom. Jasno je poručio da ga prvi i drugi kat kluba, odnosno upravljačke strukture, ne zanimaju te da s njima nema nikakve veze. Ljudi unutar kluba, prema njegovim riječima, točno znaju na što je mislio kada je rekao da neke stvari moraju biti bolje, a javnost će konkretne poteze vidjeti u zimskom prijelaznom roku kada se očekuje rekonstrukcija momčadi.