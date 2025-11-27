Što večeras čeka Dinamo? Plavi se oko jednog detalja u Francuskoj ne smiju zavaravati

Krenulo je odlično, ali onda je stalo, u ovu sezonu Europske lige Dinamo je ušao bez kvalifikacija, izravno, te je dobio puno vremena za pripreme i uigravanje nove momčadi koju je složio Zvonimir Boban. I na startu sezone bilo je odlično, krenulo se pobjednički i u HNL, ali i u Europsku ligu. U tom europskom natjecanju plavi danas imaju svoj peti ispit, možda i najzahtjevniji. Nakon sjajnih pobjeda nad Fenerbahçeom u Maksimiru, pa onda i Maccabijem Tel Aviv u Bačkoj Topoli, plavi su donijeli i bod iz Malmöa, ali potom je stigao i taj prvi poraz i plavi su ispali iz top osam klubova, iz kruga onih koji idu izravno u osminu finala. Trenutačno drže 12. mjesto, što i nije loše jer 24 od 36 klubova ide u nokaut-fazu, s tim što oni od 13. do 24. mjesta igraju šesnaestinu finala.

Dakle, večeras od 18.45 sati plavi gostuju u Lilleu, francuski prvoligaš označen je kao najteži suparnik u ovoj sezoni plavih u Europskoj ligi. Lille je vrlo jak, trenutačno je četvrti u zahtjevnoj francuskoj ligi, to je pozicija koja bi ga vodila u kvalifikacije Lige prvaka. A to im je i nekakav cilj iako se ne žale ni na Europsku ligu. Dobro upućeni u francuski nogomet, pa i zbivanja u samom Lilleu kažu nam da o naslovu prvaka u tom klubu i ne razmišljaju, PSG je ipak svijet za sebe. Ali Lille je stabilan klub koji ima dobro poslovanje, koji skupo prodaje svoje igrače. U jednom se trenutku činilo da bi mogli imati probleme, u godinama prije korone. Klub su tada vodili Lopez i Campos, dignuli su kredit od 250 milijuna eura, ali ga nisu vraćali. To kod takvih kredita i nije čudno, a banke se ne bune jer im sjedaju lijepe kamate. No onda je u koroni sve stalo, Lille više nije mogao plaćati visoke kamate i dobio je ultimatum banke (JP Morgan) da u 30 dana vrati glavnicu, 250 milijuna eura. To nisu mogli vratiti i od tada im je na čelu Nizozemac koji je došao iz JP Morgana.

No klub je i dalje stabilan, sa sigurnim poslovanjem. Klub, koji je prvi u visine dignuo bivši trener Vahid Halilhodžić, uglavnom živi od prodaje igrača (naravno, i od ulaznica, marketinga...). Lille razvija mlade igrače i onda ih skupo prodaje, zato i ne gleda prema naslovu prvaka jer onda bi morao igrati s iskusnijima. Ovako će istrpjeti talentiranog klinca koji će stalno igrati i razvijati se, pa im donijeti 30, 40 ili 50 milijuna eura. I to je velika razlika u odnosu na današnji Dinamo. Primjerice, sad je za plave napokon zaigrao mladi Noa Mikić i bio je dobar, ali zar mislite da bi igrao u nizu da Dinamo s njim izgubi dvije-tri utakmice? Lille to može istrpjeti, nekad je to mogao i Dinamo.

Sjetimo se kako je za prvu momčad igrao Mateo Kovačić iako još nije imao prave mogućnosti za to, no Halilhodžić ga je stavio u kadar prve momčadi, Kruno Jurčić izmišljao je formacije u kojima bi mu u sastavu mogao biti Kovačić, samo da igra. I plavi su ga razvili, ali bili su dovoljno jaki da ne trpe zbog grešaka mladog igrača. Lille to danas radi, pa su gurali mlade i kad bi s njima završili na desetom mjestu, sad im je ponajbolji igrač Ayyoub Bouaddi kojem je tek 18 godina i vrijedi više od 30 milijuna.

No da se Dinamo ne zavarava, današnji Lille ima i puno iskusnih i kvalitetnih igrača, izuzetno jak vezni red, u napadu iskusnog Oliviera Girouda, koji je već tresao mrežu Dinama. Iskusni Francuz bio je nezadovoljan u SAD-u i vratio se u Europu, klasični centarfor na kojeg će plavi stoperi morati dobro paziti. Najveći problem plavima može biti fizička snaga francuske momčadi, kao i brzina. I Dinamo se teško može nadati lakim kontranapadima upravo zbog te brzine i snage francuske momčadi.

Na Mariju Kovačeviću je da smisli kako će se suprotstaviti ovom jakom suparniku, vidjet ćemo hoće li nešto "kemijati" oko formacije iako u to baš ne vjerujemo, ali u odnosu na utakmicu s Varaždinom zacijelo će biti barem pokoja kadrovska promjena. Nadamo se uspješna i da će njome uhvatiti nekakav plijen, a bilo kakav bio bi sjajan za Dinamo i nastavak natjecanja.