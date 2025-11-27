Superračunalo i kladionice izračunali šanse Dinama i Lillea za pobjedu, razlika je ogromna

Hrvatski predstavnik Dinamo danas od 18 sati i 45 minuta gostuje kod francuskog Lillea u sklopu petog kola glavne faze Europske lige. Prema procjenama i predviđanjima s početka sezone, ovo gostovanje je najavljeno kao najzahtjevniji Dinamov izazov u ovoj fazi natjecanja.

Međutim, Dinamo nakon četiri odigrana kola stoji bolje nego francuska momčad. Plavi su u ta četiri dvoboja skupili sedam bodova, slavivši protiv Fenerbahčea i Maccabi Tel-Aviva u prva dva kola, potom remiziravši protiv švedskog Malmöa u trećem, a na kraju izgubivši na domaćem terenu od Celte Vigo. Lille ima jedan bod manje, dakle šest bodova; prvo su upisane pobjede protiv Branna i Rome, a uslijedili su porazi protiv Paoka i Crvene zvezde.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stanje na papiru, u kontekstu kadra, ide na stranu francuske momčadi. Roster Lillea prema platformi Transfermarkt je procijenjen na 215 milijuna eura vrijednosti, dok je roster zagrebačkog kluba procijenjen na 67 milijuna eura. Dakle, Lilleov kadar je više nego trostruko vredniji od Dinamovog.

Ako pogledamo predviđanja kladionica i Optinog superračunala, i jedni i drugi su više nagnuti prema ovom faktoru stanja na papiru nego li prema faktoru dosadašnjih ovosezonskih rezultata u Europskoj ligi.

Što se tiče kladionica, one su čak i više naklonjene Lilleu. Francuski klub prema prosjeku koeficijenata 20 najpopularnijih svjetskih kladionica ima 62,5 posto šanse za pobjedu, a Dinamo je tek na 16,1 posto šanse. Za neodlučeni ishod je izračunata šansa od 21,4 posto.

Superračunalo tvrtke Opta, koje funckionira na sistemu simulacija, je nakon 10 tisuća virtualnih simulacija ove utakmice došlo do sljedećih zaključaka; Lille za pobjedu ima točno 59 posto šanse, za nerješeni ishod šansa je 22,2 posto, dok Dinamo ima 18,8 posto šanse za pobjedu.