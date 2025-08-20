Naši Portali
ŽESTOKO JE ZAKINUT

Željko Sopić je žrtva skandala, svi bruje o višestrukoj krađi: 'Cijela država to zna!'

privatni album
Autor
Željko Janković
20.08.2025.
u 11:45

Poljski nogometni analitičari kažu da je naš trener tri kola zaredom zakinut pogrešnim sudačkim odlukama

Priča oko sudačkih kriterija ovih je dana u Poljskoj pokrenula veliku medijsku buru. Naime, tamošnji se mediji već nekoliko dana bave onim što je zadesilo Željka Sopića, odnosno, njegov Widzew Lodz u domaćem prvenstvu. Poljski nogometni analitičari kažu da je naš trener tri kola zaredom zakinut pogrešnim sudačkim odlukama. Za puno Poljaka riječ je o pravom sudačkom skandalu jer je Widzev najprije zakinut susretu trećeg kola protiv Katowica na domaćem terenu. Widzev je, kod vodstva 1:0, postigao regularan pogodak kojeg je sudac poništio nakon intervencije VAR-sobe. Dodatna analiza pokazala je da igrač Widzewa nije igrao rukom kako su suci tvrdili. U drugoj utakmici, protiv Wisle Plock, kod rezultata 0:0, poništena je odluka o dosuđenom jedanaestercu za Sopićevu momčad, opet nakon intervencije VAR-a. Ta je odluka, inače, bila posebna poslastica u poljskim nogometnim krugovima, snimku pogledajte ovdje.

- Cijela Poljska zna da je to bio jedanaesterac - najčešća je rečenica bila zadnjih dana.

U utakmici protiv Cracovije u gostima, kod rezultata 0:0, Widzewu je poništen pogodak nakon jednog kontranapada. Navodno zbog prekršaja u napadu, a snimku pogledajte ovdje. Svi sudački eksperti nakon toga su nekoliko dana tvrdili da ne znaju zašto je donesena takva odluka. Jedan detalj posebno upada u oči, a on kaže da je isti sudac u VAR-sobi, protiv Cracovije i Wisle, dvaput zaredom donio odluke protiv Sopićeve momčadi! Baš to je detalj kojim se na poseban način bave u Poljskoj. Odlukama na štetu Sopićeve momčadi nitko se u Poljskoj ne slaže, a opći je stav da je Widzew nesporno oštećen. 
