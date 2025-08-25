Naši Portali
RAZIŠLI SE

Željko Sopić dobio je otkaz u Poljskoj! Šokirani navijači poručili klubu: 'Pa vi niste normalni'

Lokomotiva i Osijek sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 21:08

Objava je izazvala niz komentara, a navijači su jako podijeljeni oko Sopićeve smjene.

Hrvatski stručnjak Željko Sopić više nije trener prve momčadi Widzewa: 'Odlukom uprave kluba hrvatski stručnjak prestao je obavljati funkciju glavnog trenera. Sopić je na klupu Widzewa sjeo 17. ožujka 2025. godine. U njegovom mandatu momčad iz Łódźa ostvarila je pet pobjeda, dva remija i osam poraza. Gol-razlika u tom razdoblju bila je 18 postignutih i 17 primljenih pogodaka', napisali su u poljskom klubu.

'Novi trener bit će predstavljen na konferenciji za medije zakazanoj za utorak, 26. kolovoza u 15 sati. Događaj će se prenositi uživo na službenom YouTube kanalu Widzewa Łódź', dodali su.

Sopić je sredinom ožujka ove godine preuzeo Widzew, u kojem ulogu sportskog direktora ima Mindaugas Nikoličius, koji je radio u Gorici i Hajduku. Glavni zadatak bio mu je sačuvati klub u elitnom rangu poljskog nogometa, s obzirom na to da se devet kola prije kraja Widzew nalazio na 13. mjestu, sedam bodova iznad zone ispadanja. Na kraju je završio 13. u konkurenciji 18 klubova, a imao je devet bodova više od zone ispadanja.

U novu sezonu krenuo je s dvije pobjede, jednim remijem i tri poraza u poljskom prvenstvu, čime se Widzew nalazi na devetoj poziciji. Međutim, čelnici kluba očito nisu bili zadovoljni sa Sopićem pa su dogovorili prekid suradnje

Objava je izazvala niz komentara, a navijači su jako podijeljeni oko Sopićeve smjene. Dok jedni podržavaju odluku uprave, rekavši da je '15 utakmica bilo dovoljno da pokaže svoje trenersko umijeće', drugi su izrazili šok i nezadovoljstvo. 'Žalit ćemo zbog ovoga', "Što se ovdje događa?", i 'Niste normalni!' samo su neke od žestokih reakcija navijača. Iznenadni odlazak Željka Sopića tako je mnoge u Poljskoj ostavio iznenađenim.

