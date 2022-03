Željko Kopić ponosan na dane u Splitu: Čast mi je što sam vodio Hajduk

Trener Dinama Željko Kopić s optimizmom očekuje najveći hrvatski derbi, utakmicu 27. kola Prve HNL kod Hajduka. Dvoboj se na Poljudu igra u subotu s početkom u 18 sati.

- U dobrom smo stanju, u pozitivnom ozračju očekujemo najveći hrvatski derbi, veselimo se utakmici, novom izazovu i radimo sve da budemo na pravoj razini. Uvijek je u derbiju na Poljudu i taktički kontekst, ali i razina energije, intenzitet duela. Na nama je da i u tom kontekstu budemo pravi, spremni dobiti duel, da budemo pravi na razini energije, davanja, intenziteta trke, ali da i u taktičkom dijelu budemo na najvišoj razini i u defenzivi i u napadu, da se s jasnim mehanizmima igre nametnemo na terenu - rekao je Kopić koji je isto tako istaknuo da je ovaj derbi, kao i svaki ranije, vrlo važan, ali da neće već sada odlučiti o naslovu prvaka.

- Utakmica je važna kao i svaka druga, vidjeli smo da smo i mi izgubili neke bodove po putu, kao što su i naši konkurenti gubili bodove protiv suparnika koji se ne bore za vrh. U svakoj utakmici moraš biti pravi, ove godine Prva HNL to zahtijeva, a i sam derbi nosi svoje. U ovom trenutku imamo pet bodova prednosti i naravno da ćemo napraviti sve da ta razlika bude i veća. Jasno je da ovo kolo neće donijeti definitivnu odluku o tome tko će biti prvak, ali sve je važno da bi korak po korak došli do konačnog cilja.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.12.2021.,Zagreb - Stadion Maksimir , 18. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: Dinamo - Hajduk Amer Gojak, Zeljko Kopic, Josip Sutalo Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Kopić se prisjetio trenutaka kada je sam sjedio na trenerskoj klupi Hajduka te je tim povodom rekao.

- Meni je čast što sam sjedio na klupi dva najveća hrvatska kluba, naravno da su mentalitet i pristup drukčiji, ali s obje strane je maksimalan fokus na teren i maksimalna priprema. Hajduk je prije svega odradio dva jako kvalitetna prijelazna roka. Ondje se dugo godina nije dogodilo da nositelji kvalitete ostanu u zimskom prijelaznom roku i samim time pokazali su najviše ambicije. Ja sam svjestan načina kojim će oni pristupiti utakmici. Dobre i lošije strane ostavit ću za sebe i pripremu utakmice. Hajduk je ove sezone napravio ono što u većini ostalih nije, a to znači da je zadržao nositelje kvalitete. Znači da iskazuješ visoke ambicije i stabiliziraš momčad. Tu je osnovna razlika. Kako zaustaviti Livaju? Kolektivnom igrom, jasnim taktičkim kontekstom odgovoriti na sve situacije na terenu, svjesni smo Hajdukovog načina igre, onoga što će pokušati. Uvijek je fokus na nama, da mi budemo pravi, to je jedino što je za našu momčad bitno.

Na konferenciji za novinare gostovao je i vezni igrač Dinama Amer Gojak koji je u najavi ogleda kod Hajduka poručio sljedeće.

- Očekuje nas teška utakmica s puno želje, borbe i trke. Mi je dočekujemo spremni, puni samopouzdanja i nadamo se da ćemo odigrati kako treba. Nitko ne gleda kakvi su rezultati bili prije. Maksimalno smo motivirani, znamo što ta utakmica znači našim navijačima i nama. Hajduk je jaka momčad s dobrim igračima, ali mi gledamo sebe, imamo kvalitetu i nadamo se pobjedi. Moj najdraži derbi? Onaj na Poljudu kad sam asistirao Soudaniju za pobjedu. To mi je jedan od dražih, imam dosta takvih utakmica, svakoj se radujem. Veseli me i to što će biti i velika podrška naših navijača - rekao je Gojak.