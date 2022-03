Dinamov dragulj najavio: Užareni Poljud mi je samo dodatni motiv

Samo dvojica Dinamovih igrača ove sezone imaju veću minutažu od Josipa Mišića, a riječ je o vrataru Dominiku Livakoviću i ponajboljem igraču plavih Mislavu Oršiću. Mišić se ustalio u prvih 11 momčadi Željka Kopića, nimalo slučajno jer doista igra odlično.

Postali ste neizostavni član udarnih 11, jeste li očekivali da će sve ići tako sjajno kad ste dolazili u Dinamo?

- Kad sam došao, znao sam da će mi nakon šest mjeseci stanke trebati neko vrijeme da uđem u ritam. Dinamo je tada imao složenu momčad i znao sam da neću dobivati previše prilika, da one koje dobijem moram iskoristiti na najbolji mogući način. Onda su na ljeto neki igrači otišli i dobio sam pravu priliku. I eto me, sad je sve sjajno - kaže Josip Mišić.

O bolesti nisam razmišljao

Znamo da ste prije imali zdravstvenih teškoća, jeste li zbog toga bili zabrinuti kad ste dolazili?

- Iskreno, nisam ni razmišljao o tome, fokusirao sam se na nogomet. Jer, iza mene je zbog bolesti bilo šest mjeseci stanke, za sportaša koji je naučio svaki dan trenirati i igrati to je bila katastrofa. I nisam se bojao povratka, jedva sam čekao da mogu opet normalno raditi - ističe Mišić koji i dalje svakih šest mjeseci ide na kontrolne preglede, sretan što je sada sve to iza njega i što se može posvetiti nogometu.

Jeste li zabrinuti za rasplet prvenstva, Dinamu nikad nije bilo ovako gusto otkako je u ligi 10 klubova, osim kad ste vi s Rijekom bili prvaci?

- Doista je velika gužva na vrhu, nešto smo i mi sami zakuhali, ali je i liga jača nego prije. No, ne sumnjam da ćemo na kraju mi biti prvaci, vjerujem u našu momčad te u naše individualne kvalitete.

Koja je utakmica dosad najveći kiks Dinama, a koja mu je dosad najbolja?

- Hm, onaj poraz na početku prvenstva, kada smo kod kuće izgubili od Slavena Belupa, a tu je i domaći poraz od Hajduka, to je doista bilo loše. A dobrih je bilo puno, ali izdvojit ću ovu zadnju sa Sevillom, igrali smo odlično protiv velike momčadi, jako pametno, pa smo mi izgledali kao favoriti, a ne oni.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 24.02.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Uzvratna utakmica sesnaestine finala UEFA Europske lige, GNK Dinamo - FC Sevilla. Marko Tolic, Bruno Petkovic, Josip Sutalo, Josip Misic Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Kako tumačite puno oscilacija u Dinamovoj igri, od odličnih do loših?

- I mene to muči, puno o tome razgovaramo međusobno. Moguće je da je riječ o pristupu, o našim glavama, jer nije jednostavno igrati protiv jedne Seville ili nekog drugog u Europi, a nakon toga protiv nekog slabijeg u našoj ligi. A navijači i svi oko kluba naviknuti su na naše pobjede, pa kad se dogodi kiks onda je to bomba.

Hoće li Dinamu sada biti lakše kad više ne igra svaka tri dana?

- Sigurno, evo sad smo za zadnje utakmicu imali tjedan dana razmaka. I onda imamo vremena i za odmor i za bolju pripremu za sljedeću utakmicu, a kad igramo svaka tri dana onda pravog treninga gotovo da i nema jer nemamo kada trenirati - napominje Mišić.

Pred vama je veliki derbi s Hajdukom, hoće li on usmjeriti rasplet prvenstva?

- Hoće, ako mi pobijedimo, ali ako izgubimo bit će sve isto, velika gužva. Nastojat ćemo pobijediti, želimo uzvratiti bijelima za poraz u Zagrebu, ali mislim da neće biti puno toga riješeno, pa igramo još tri utakmice s Hajdukom i druge derbije. No, pobjedom bismo Hajduku dosta odmakli, ali i dalje tu ostaju Osijek i Rijeka.

Koja vam je najdraža utakmica na Poljudu?

- Možda ona dok sam bio u Rijeci kad smo slavili u Splitu pobjedu 4:2, a u toj sezoni smo ih oba puta pobijedili na Poljudu.

Opterećenje Hajduku

U Splitu će biti pun stadion, volite li takvu ‘neprijateljsku’ atmosferu?

- Volim, iskusio sam puno takvih vatrenih ugođaja dok sam igrao u Grčkoj i na to sam naviknut, mogu reći da me to i motivira.

Hoće li takav ambijent biti veće opterećenje vama ili Hajduku s obzirom na to da on sada zaostaje pet bodova te mora pobijediti da bi ostao u utrci?

- Meni neće biti opterećenje, ali Hajduku bi moglo biti. Imam dojam da bijeli kod kuće igraju u grču, da bolje igraju u gostima.

Kolika će biti bodovna prednost Dinama u odnosu na Hajduk nakon derbija?

- Prije svega, vjerujem da ćemo dobro igrati, kvalitetno, da ćemo biti u našem najboljem izdanju i da ćemo se u Zagreb vratiti s osam bodova prednosti u odnosu na Hajduk - zaključio je Mišić.