Kopić: Meni je svaki nastup utakmica sezone

Sva čudesa koja je Kopić u kratkom vremenu ostvario s Hajdukom bit će zaboravljena ako bijeli danas, u utakmici sezone, ne prođu u finale Kupa.

– Analizirao sam Lokomotivu. Utakmica s Dinamom pokazala nam je upravo ono što sam govorio i prije, bez obzira na to što Lokomotiva nije startala rezultatski dobro, ima kvalitetu i potencijal - kaže Kopić i dodaje:

- Lokomotiva je odigrala je dobru utakmicu i to joj je dobra najava za polufinale Kupa. S obzirom na to da se igra samo jedna utakmica i da je ulog finale, ja kao trener očekujem da napravimo sve da budemo na najvišoj mogućoj razini – ističe Kopić.

Kastrati je potencijal

Tko je osim Kastratija opasan?

– Ivanušec i Majer već su dugo tu i, bez obzira na mladost, imaju dovoljno utakmica u nogama. Kastrati je pokazao i protiv naših juniora i u Maksimiru da posjeduje potencijal, i on je jedan od plejade mladih igrača Lokomotive koji dobiva priliku – kaže Kopić.

Jeste li svjesni činjenice da je ovo za Hajduk utakmica sezone i je li vam to psihološko breme?

– Otkako sam došao, od Istre, preko Osijeka... svaka je utakmica za mene utakmica sezone. Svjestan sam da je to tako, tako radim, pokušavam svaku utakmicu izgurati na pravi način i ostvariti ciljeve. Pokušat ćemo prije svega igrati dobar nogomet, a onda i ostvariti plasman u finale – uzvraća Kopić.

Jeste li vježbali jedanaesterce?

– Kad god vježbamo prekide, kornere, slobodnjake, vježbamo i udarce s bijele točke.

Kakav teren očekujete, nije se na njemu igralo od jeseni (čak ga je poštedio i trećeligaš NK Zagreb preselivši se u Veslačku)?

– Teren je sačuvan koliko god ga se moglo sačuvati. Najavljuju kišu, kad izađemo na teren vidjet ćemo koliko je dobar. Kao što sam govorio i prije Vinkovaca, kako nama tako i njima.

Kakvu Lokomotivu očekujete, otvorenu ili zatvorenu?

– Ovisno o protivniku i taktičkom dogovoru, oni mogu dominirati kroz posjed ili braniti se pa preko brzih krila ići u tranziciju. Vidjet ćemo što će oni odlučiti, ima utakmica svoj tijek, ovisit će i o našoj postavci i o kretanju rezultata, a na nama je da budemo maksimalno fokusirani na obje varijante, da znamo kako se najbolje suprotstaviti i nametnuti, odigrati utakmicu onako kako mi to želimo – štreberski uzvraća Kopić.

Očekivanja su velika

S druge strane danas će biti njegov vršnjak i dobar znanac, Šibenčanin Goran Tomić.

– Mi smo vršnjaci, naravno da se znamo. Čim ste trener Hajduka, vi ste pod pritiskom i od vas su očekivanja velika. Hajduk živi od titula, a kada ih nema, svi su nervozni. Tako da mislim da je puno veći pritisak ipak na Hajduku – ističe Tomić i dodaje:

– Nismo imali puno vremena za proslavu velike pobjede nad Dinamom, pred nama je sada utakmica sezone. To sam najavljivao i po svom dolasku u Lokomotivu, a moram zahvaliti treneru Mariju Tokiću koji je ovu momčad doveo do polufinala Kupa. Moj je cilj odvesti Lokomotivu do samog kraja. Hajduk je u jako dobroj formi, ali uvjerenja sam da su izgledi u postocima 50-50. Stanje u momčadi je fantastično, među nama vlada pozitivna energija i sigurno imamo šanse za uspješan rezultat.

Plašite li se da će vaši mladići poslije Dinama “poletjeti”?

– Na meni je da ih smirim. Već po povratku u autobusu koji na je vozio iz Maksimira upozoravao sam igrače da moramo zaboraviti Dinamo, život ide dalje. A pred nama je nevjerojatno važna utakmica, dvoboj koji nam svima može usmjeriti karijeru – zaključio je Tomić.