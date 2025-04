'Željela sam pobjeći od svega, bilo je užasno!' Poznata sportašica otkrila potresne detalje osobne borbe

Mlada zvijezda pikada, Beau Greaves, otvoreno je progovorila o svojim problemima s dartitisom, priznajući kako je u jednom trenutku bila na rubu da svoje strelice doslovno baci "u rijeku". Ova 21-godišnja senzacija trenutno dominira poretkom PDC Ženske serije, potvrđujući svoj status jedne od najuzbudljivijih mladih nada ovog sporta. Nedavno je čak ozbiljno zaprijetila svjetskom broju jedan u muškoj konkurenciji, Lukeu Humphriesu, na UK Open turniru. Međutim, kako prenosi The Sun, Greaves se posljednjih mjeseci suočava i s anksioznošću na pozornici. Priznala je da se nije osjećala najbolje ni tijekom prošlotjednog natjecanja PDC Ženske Serije u Rosmalenu. "Sve mi se činilo tako teško i naporno," izjavila je Greaves. Unatoč poteškoćama, Beau je uspjela osvojiti svoju rekordnu 34. titulu, pobijedivši Irkinju Robyn Byrne u finalu. "Ništa mi nije polazilo za rukom, ali naravno, presretna sam što sam na kraju osvojila naslov," dodala je. "Stvarno sam se mučila i, iskreno, bila sam spremna baciti strelice u rijeku."

Greaves je svjesna problema s formom i nedosljednošću u igri. "Nije to način na koji želim pobjeđivati. Bila sam vrlo nedosljedna," rekla je. "Jučerašnji dan je to najbolje pokazao. Imala sam prosjek 90, a kasnije tijekom dana pao je na 70. To za mene nije dobar pikado i vjerojatno mi samo nedostaje malo samopouzdanja. Pokušavam to prebroditi i proći kroz to." Priznaje da se bori s održavanjem konstantne razine igre te je čak uzela tjedan dana pauze od pikada kako bi pokušala riješiti problem.

"Igrala sam na Development Touru, igrala dobro i osvojila turnir. Onda sam se probudila u subotu ujutro i nešto jednostavno nije bilo kako treba," objasnila je. "Odlučila sam da neću igrati ProTour. Osjećala sam da nisam spremna i osjećala sam veliku tjeskobu, željela sam pobjeći od svega. Užasavala sam se toga. Provela sam tjedan dana kod kuće, ali ako išta, to me učinilo još gorom. Ta nedosljednost me frustrira. Mučim se u posljednje vrijeme."

"S mojim dartitisom je teško i ponekad me to svlada," iskreno će Greaves. Dartitis je specifičan problem koji pogađa igrače pikada, uzrokujući mentalnu blokadu i poteškoće pri izbačaju strelice. "Bila sam kod liječnika zbog toga i prije, i pomoglo je, ali i nije. No, osvajanje jedne titule na Ženskoj Seriji ovog vikenda daje mi određeno samopouzdanje za ono što slijedi." Unatoč izazovima, Beau Greaves ostaje fokusirana na prevladavanje poteškoća i povratak na razinu igre koja ju je učinila dominantnom figurom u ženskom pikadu.