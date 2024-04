'Želim Rijeku u finalu! Hajduk ili Dinamo? Svejedno mi je, neka se oni tamo dogovore...'

Nogometaše Rijeke nakon pobjede nad Rudešom i dodatnog odmicanja na vrhu ljestvice HNL-a čeka polufinale Kupa. Nešto ranije od drugog velikog derbija na Poljudu u kojeg će od 19 sati krenuti Hajduk i Dinamo, Riječani će igrati s Lokomotivom u Zagrebu. Susret je to koji počinje u 16 sati, a osim televizijskog prijenosa na kanalu MAXSport 1, bit će ga moguće izravno pratiti i putem YouTube-kanala MAXSporta. U najavi utakmice Željko Sopić podcrtao je njenu važnost.

- Očekuje nas jedna vrlo zahtjevna utakmica na vrlo zahtjevnom terenu. Protiv jako dobre, mlade, poletne i rastrčane momčadi Lokomotive. Koja je u ovom dijelu sezone, ako se ne varam, izgubila samo jednu utakmicu. I to protiv nas, ali na Rujevici. Dakle, u jako su dobroj formi i igraju jako dobar nogomet - rekao je trener Rijeke pa nastavio:

- Lokomotiva je izrazito trkačka momčad, veliki adut im je tranzicija, dobro posložena momčad s kojom trener Čabraja dugo radi. Trkački moćna, momčad i ako im ostavite koridore, ako im date prostora po izgubljenoj lopti, naravno da će vas kazniti. S druge strane mi znamo kakvu utakmicu želimo igrati. Odnosno, još važnije: znamo kakvu utakmicu ne želimo igrati. Igrači koji će sutra dobiti šansu će, ja se nadam, tu šansu iskoristiti i odvesti Rijeku u finale kupa. Bit će promjena u odnosu na Rudeš. A istrčat ćemo s 11 igrača. U finalu Dinamo ili Hajduk? Želim Rijeku u finalu, za ovo drugo nemam pojma. Neka se oni ‘dogovore’ tamo.

Rijeka ovoga proljeća u 12 utakmica kroz sva natjecanja ima čak 11 pobjeda. Jedini put kada nisu pobijedili, bilo je to u HNL-dvoboju s Dinamom. Tada su plavi golom Frana Brodića iz kaznenog udarca slavili u 95. minuti.

- Imam maksimalno povjerenje u moju momčad, u dečke koji će sutra istrčati. Nemamo se što lagati, mi sutra tamo idemo pobijediti utakmicu i osigurati prolaz u finale kupa. A isto to očekuje i Lokomotiva i njihov trener Čabraja. Mi ćemo istrčati s jednom respektabilnom momčadi i… Ništa. Ja se nadam da ćemo ove godine gledati Hrvatski kup i – na Rujevici.

Rekao je Sopić da želi vidjeti Rijeku iz one predstave u kojoj je ostvarena visoka pobjeda u HNL-u. Sredinom veljače Rijeka je na Rujevici u 23. prvenstvenom kolu dobila Lokomotivu s 4:0.

- Jednostavno protiv jedne tako mlade i trkački moćne ekipe kao što su oni ne želite igrom vodu gurati na njihov mlin, neku igru ‘napad za napad’ nego imati kontrolu utakmice u svojim nogama, doći do prilika na svoju kvalitetu i vjeru u svoje igrače. Ako ćete Lokomotivi dozvoliti da vas njihovi poletni i hitri igrači kontriraju, onda bi bi i puno jače momčadi od Rijeke ušle u probleme.

Atmosfera u momčadi je ista, iako je Rijeka sad već dugo na čelu HNL-a, a sve se glasnije priča o tituli prvaka.

- Osjećamo se jednako kao i prije. Do pred jedno dva mjeseca nitko nije računao na Rijeku. Sad su počeli malo računati. Ali gledajte… To je stvar vas novinara i ljudi koji se bave statistikama. Mi treniramo iz dana u dan, želimo biti što bolji i skupiti što više bodova. To jedini cilj. Mislim da, kako sezone ide kraju, taj pritisak koji raste za Rijeku – nije prevelik - zaključio je Sopić.