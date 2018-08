Zekić: U Maksimiru se sigurno nećemo braniti

Rođeni Osječanin Nenad Bjelica prvi put u trenerskoj karijeri vodi momčad protiv kluba u kojemu je ponikao.

– Ne samo u ovoj sezoni, Osijek je u konstantnom rastu. Svake se godine poboljšava i organizacijski i igrački. Sad je Osijek jedan jako, jako ozbiljan klub. Osijek je povijesno jedan od najvećih hrvatskih klubova tako da sad, s financijskom stabilnošću, dolaze i rezultati. Osijek je jako dobro posložen, jedan klub koji je apsolutno u ekspanziji, isto tako i njegova momčad. Pokazao je to na startu prvenstva i u europskim utakmicama protiv Rangersa u kojima je bio bolji i zaslužio prolazak. Osijek ima jako puno zanimljivih igrača na koje će trebati obratiti pažnju, a ja se nadam da ćemo mi uspjeti u utakmici ponoviti ono što smo pokazali u zadnje četiri utakmice. To je vrhunsko zalaganje, dobra disciplina u igri, efikasnost i pobjeda. Zekić i ja znamo se dugo, kratko smo igrali zajedno 1992. godine, prije nego što sam ja otišao u Španjolsku. Mislim da je Zekić jako dobar trener, to pokazuje svojim rezultatima, momčad ga slijedi, a to je za nas trenere najvažnije – kazao je Bjelica.

Dobivate li, kao Dinamov trener, poruke potpore iz Osijeka?

– Sad su mi na utakmici protiv Astane bila šestorica prijatelja iz Osijeka, ali i ne samo odande, nego i iz Poreča, Karlovca, čak i iz Poljske. Puno je poruka podrške. Ima puno Osječana u Zagrebu, s nekima se i viđam kad imam malo vremena. U Osijeku imam jako puno prijatelja. Puno njih i navija za Dinamo, a i oni koji ne navijaju daju mi podršku – istaknuo je Bjelica.

Zoran Zekić poželio je Bjelici za 47. rođendan (20. kolovoza) plasman u Ligu prvaka.

– Pa da, vjerojatno zato što će im to donijeti pet milijuna kuna. Njima je u interesu da Dinamo uđe u Ligu prvaka. Šalim se, naravno – kazao je Bjelica i dodao:

– Ne očekujem poklone ni od koga u životu, nisam se baš nešto nadobivao poklona u svojoj igračkoj i trenerskoj karijeri.

Osijek nikad bolje nije otvorio sezonu, nakon tri pobjede u tri utakmice u Maksimir dolazi kao lider i jedina momčad s maksimalnim učinkom u prvenstvu, a pritom su bijelo-plavi zabili najviše pogodaka (10), imaju prvog strijelca (Henty) i najboljeg asistenta lige (Hajradinović).

– Ništa posebno nismo napravili ako sada ne ostvarimo dobar rezultat u Maksimiru – poručio je kapetan Osijeka Mile Škorić, a na tom tragu bilo je i obraćanje trenera Zorana Zekića.

– Bit će nam to najteži test do sada iako ni ovi prethodni nisu bili lagani. Nekada se u Maksimir odlazilo bez nekih posebnih ambicija, no dosta se toga u međuvremenu promijenilo. Mi se sigurno nećemo ići braniti – kazao je Zekić.

Prošle sezone Osijek nije izgubio u Maksimiru, u dvije utakmice osvojili su čak četiri boda, no Dinamo nije ista momčad kao i lani.

– Dinamo je drugačiji nego proteklih sezona, više toliko ne teži posjedu lopte, nego se znaju i neko vrijeme primiriti i onda bljesnuti iz polukontre i kontre preko svojih krila i napadača, pri čemu je Olmo nekako najupečatljiviji. Oni sada djeluju dosta ozbiljnije, pragmatičnije i nekako su više na europskoj razini nego prije – pun je hvale Zekić za rad nekadašnjeg suigrača iz Gradskog vrta.