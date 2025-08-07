Naši Portali
VELIKE ZAMJERKE

Zekić dao ostavku, igrači i navijači u šoku: Procurile brutalne informacije iz kluba, kaos vlada u Sarajevu

Sarajevo: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, FK Sarajevo - CS Universitatea Craiova
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/3
Autor
Edi Džindo
07.08.2025.
u 08:00

Prema informacijama kojima raspolažemo, u FK Sarajevu se ne zna tko pije, a tko plaća. Ljudi s vrha mijenjaju smjer svaki drugi dan te nemaju poštovanja prema zaposlenicima

Nogometna je javnost u Bosni i Hercegovini šokirana i ogorčena. U utorak kasno navečer hrvatski trener Zoran Zekić potvrdio je da je dao neopozivu ostavku na mjestu trenera Sarajeva, a u srijedu ujutro to je službeno potvrdio i FK Sarajevo. Kao prvi, površinski razlog ističu se loši rezultati bordo kluba na ulasku u novu sezonu. Sarajevo je u prvom dvoboju drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu pobijedilo rumunjsku Craiovu 2:1, da bi u uzvratu doživjelo teški debakl 0:4 porazom te ispalo iz Europe, a potom je stigao i veliki kiks u prvoj prvenstvenoj utakmici, domaćim 4:4 remijem protiv Radnika iz Bijeljine.

Međutim, ono što je ključ cijele priče jest činjenica da je Zekićeva odluka o ostavci, unatoč tim dvama rezultatima, vrlo neobična te da postoje brojne indicije prema kojima je ta odluka uvjetovana drugim faktorima. Prvo što potvrđuje neobičnost situacije jest da je Zekić nakon svoje posljednje utakmice na klupi Sarajeva, spomenutog 4:4 remija protiv Radnika, u prilogu za HRT dao izjavu iz koje se moglo prilično jasno iščitati da hrvatski trener ima namjeru nastaviti surađivati s klubom.

FOTO/VIDEO Oluja i nevrijeme na Poljudu! Navijači se zabavljaju, a na terenu potop
Sarajevo: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, FK Sarajevo - CS Universitatea Craiova
1/16

– A gledajte, proces je dugotrajan, kao i u životu i u sportu. Kad sam došao prošle godine, imali smo neku strategiju. Hvala Bogu, velik dio cilja smo ostvarili što se tiče rezultata i što se tiče promidžbe mladih igrača. Tako da, na obostrano zadovoljstvo, nastavljamo dalje i nadam se da će nam taj kontinuitet donijeti dosta dobroga – među ostalim je rekao Zekić za HRT u prilogu koji je objavljen samo nekoliko sati prije no što je ostavka podnesena.

Osim te izjave, zanimljivo je bilo vidjeti i objavu donedavnog igrača Sarajeva, sada igrača Barija, Hrvata Karla Lulića, koji je nakon novosti o ostavci na svojem Instagram profilu objavio: "Respekta je sve manje, a ega sve više! Kapa dolje ZZ." Također vrijedi naglasiti i da je većina navijača Sarajeva, ali i bosanskohercegovačke nogometne publike, zauzela Zekićevu stranu i uperila prst krivnje u klupsku upravu na čelu s predsjednikom Ismirom Mirvićem.

Navijači najčešće jako dobro osjete što se događa u klubu, čak i kad nemaju informacije, a iz izvora bliskih klubu doznali smo da su većinski u pravu. Prema informacijama kojima raspolažemo, u FK Sarajevu se ne zna tko pije, a tko plaća. Ljudi s vrha mijenjaju smjer svaki drugi dan te nemaju poštovanja prema zaposlenicima. Neki su ljudi iz kluba neljudskim odlukama nadležnih praktički natjerani da sami daju ostavke na svoje pozicije kako im klub ne bi morao isplaćivati odštetu. Neki su stisnuli zube i čekaju da im klub sam da otkaz. Iako saznajemo da je i sam 'zakuhao' dosta situacija u klubu, sa svim ovim prethodnim na umu realno da je i Zekić bio jedan od onih koje je klub svojim odnosom "natjerao" na ostavku. Naposljetku, Zekić s osvojenim Kupom prošle sezone, prvim trofejem za klub nakon četiri godine, uzdignute glave može nastaviti svoju trenersku karijeru.

Poljud nevrijeme
Ključne riječi
Zoran Zekić FK Sarajevo strani nogomet

