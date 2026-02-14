Na popularnoj turističkoj destinaciji širi se opasan virus: Simptomi se javljaju nakon nekoliko dana

Na popularnoj turističkoj lokaciji došlo je do širenja opasnog virusa, a zbog toga je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izdao upozorenja za putovanje. Naime, putnike se upozorava da "primjenjuju napredne mjere opreza" pri putovanje na Sejšele u Indijskom oceanu, kao i u Surinam na sjeveroistočnoj obali Južne Amerike. Tamo je došlo do izbijanja čikungunje, infekcije koju prenose komarci.

Svima koji putu na Sejšele i u Surinam preporučuje se višeslojna zaštita od uboda komaraca 24 sata dnevno. Osim korištenja repelenta, trebalo bi nositi dugu odjeću te osigurati da smještaj bude potpuno zaštićen mrežom. Protiv čikungunja je dostupno i cjepivo, a CDC ga preporučuje putnicima koji idu u područja u kojima je virus izbio. To je ključno sredstvo prevencije, no upozorenje sadrži posebne smjernice za trudnice. Trudnicama, posebno onima blizu termina, savjetuje se da "ponovno razmisle o putovanju u zahvaćena područja“.

Virus se prenosi ubodom zaraženih komaraca Aedes, iste vrste koja širi denga groznicu i ziku. Simptomi se obično pojavljuju tri do sedam dana nakon uboda. Infekcija izaziva niz iscrpljujućih simptoma, uključujući visoku temperaturu i jaku bol u zglobovima. Osim toga, često dolazi do glavobolja, boli u mišićima, oteklina i osipa, prenosi Daily Mail.

CDC je istaknuo da određene skupine imaju znatno veći rizik od teških komplikacija, uključujući osobe starije od 65 godina, osobe s kroničnim bolestima poput te novorođenčad i trudnice. Globalno je zabilježeno 229 smrtnih slučajeva povezanih s virusom te gotovo 486.000 infekcija. Iako većina akutnih simptoma nestane unutar tjedan dana, značajan dio oboljelih pati od dugotrajne i bolne upale zglobova koja može trajati mjesecima ili čak godinama. Bol u zglobovima često je toliko intenzivna da pacijenti imaju poteškoća s hodanjem ili obavljanjem osnovnih zadataka. Bol najčešće pogađa obje strane tijela, posebice šake, zapešća, gležnjeve i koljena. Upala može dovesti do ukočenosti zglobova i oteklina te utjecati na pokretljivost, radnu sposobnost i kvalitetu života. U teškim slučajevima, koji su vrlo rijetki, može biti zahvaćen živčani sustav.