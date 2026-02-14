Opća pobuna protiv otvaranja ogromnih farmi tovnih pilića: 'Ovo je i pitanje opstanka hrvatskog peradarskog sektora'

Čelnik Mosta Nikola Grmoja za utorak je najavio okrugli stol u Hrvatskom saboru na temu okolišnih i drugih posljedica planirane gradnje peradarskih megafarmi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na Odboru za zaštitu okoliša i prirode isti dan će glasati o sazivanju sjednice na temu zakonitosti te procjena utjecaja tih istih projekata na okoliš i održivi razvoj, dok građanske inicijative "Siščani ne žele biti Smetiščani" i "Sunjani ne žele biti smuljani" u suradnji sa Zelenom akcijom i Prijateljima životinja te drugim nevladinim organizacijama, u subotu, 21. veljače organiziraju veliki protestni skup u Zagrebu. I više je nego jasno da većina javnosti, a pogotovo lokalni stanovnici, ne žele ogromne farme tovnih pilića – "pilićarsku ekobombu", kako je nazivaju, u svom susjedstvu pa će, kako neslužbeno doznajemo, na sastanak sa svim akterima povezanim ulaganjima u ponedjeljak u Sisak i resorni ministar potpredsjednik Vlade David Vlajčić.