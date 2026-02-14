Naši Portali
U PLANU 18 MEGAPOGONA

Opća pobuna protiv otvaranja ogromnih farmi tovnih pilića: 'Ovo je i pitanje opstanka hrvatskog peradarskog sektora'

Autor
Jolanda Rak Šajn
14.02.2026.
u 21:30

Ogorčeni stanovnici projekt ukrajinskog investitora nazivaju 'pilićarskom ekobombom', a stručnjaci tvrde da će ugroziti i opstanak hrvatskog peradarskog sektora

Čelnik Mosta Nikola Grmoja za utorak je najavio okrugli stol u Hrvatskom saboru na temu okolišnih i drugih posljedica planirane gradnje peradarskih megafarmi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na Odboru za zaštitu okoliša i prirode isti dan će glasati o sazivanju sjednice na temu zakonitosti te procjena utjecaja tih istih projekata na okoliš i održivi razvoj, dok građanske inicijative "Siščani ne žele biti Smetiščani" i "Sunjani ne žele biti smuljani" u suradnji sa Zelenom akcijom i Prijateljima životinja te drugim nevladinim organizacijama, u subotu, 21. veljače organiziraju veliki protestni skup u Zagrebu. I više je nego jasno da većina javnosti, a pogotovo lokalni stanovnici, ne žele ogromne farme tovnih pilića – "pilićarsku ekobombu", kako je nazivaju, u svom susjedstvu pa će, kako neslužbeno doznajemo, na sastanak sa svim akterima povezanim ulaganjima u ponedjeljak u Sisak i resorni ministar potpredsjednik Vlade David Vlajčić.

Ključne riječi
strani investitori megafarma Nikola Grmoja pilići

Komentara 7

Pogledaj Sve
UM
Umac
22:03 14.02.2026.

Necemo spalionice smeca , necmo farme pikica , hocemo sve eko .... a od cega cemo zivjeti ....

GL
globalsolutions
22:36 14.02.2026.

HDZ nastavlja sa trovanjem Hrvatske.

ST
stomiovotreba
22:27 14.02.2026.

Pet ili šest osoba sa mnogo slobodnog vremena na raspolaganju imaju primjedbe. Hmmm...

