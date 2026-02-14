Naši Portali
RUSKI MEDIJI PRIKAZUJU STARE SNIMKE?

Gdje je nestao Putin? U javnosti nije viđen već tjedan dana dok Zelenski spominje da mu 'vrijeme istječe'

Foto: REUTERS
Autor
Lorena Posavec
14.02.2026.
u 22:25

Ruski čelnik rijetko uzima odmore, ali se nekoliko puta godišnje povlači iz javnosti bez objašnjenja što izaziva spekulacije da bi mogao patiti od različitih bolesti, pa čak i raka

Vladimir Putin misteriozno je nestao iz javnosti prije više od tjedan dana, a njegova odsutnost dovela je do nagađanja da možda prolazi kroz tajni medicinski zahvat. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je pak na konferenciji u Münchenu da "Putin nema previše vremena" što je dodatno potaknulo javnost na razmišljanje što se događa s ruskim predsjednikom. Posljednjih dana su ruski državni mediji emitirali snimke na kojima se vidi susret ruskog vođe s dužnosnicima, za što se vjeruje da je snimljeno unaprijed.

Nije jasno je li njegova odsutnost posljedica zdravstvenih problema ili drugih razloga, ali Zelenski je tijekom intervjua za Politico posebno naglasio: "Ja sam mlađi od Putina", na što se publika nasmijala, no ukrajinski predsjednik, koji ima 48 godina, dodao je: "Ne, ne, vjerujte mi, ovo je važno. On nema previše vremena, znate. Ne previše vremena. Neka ga Bog blagoslovi, ali nema previše vremena". Putin, koji je 7. listopada napunio 73 godine, je navodno odsutan od govora održanog 5. veljače, piše Express. Međutim, nije jasno na što je Zelenski konkretno mislio kada je spominjao Putina u Münchenu.

Ruski čelnik rijetko uzima odmore, ali se nekoliko puta godišnje povlači iz javnosti bez objašnjenja, dok se na državnoj televiziji često prikazuju unaprijed snimljeni materijali sa održanih sastanaka. Takve odsutnosti izazvale su nagađanja da Putin prolazi kroz tajni medicinski zahvat. Ipak, u posljednje vrijeme Putin se čini energičnim i ima krcat raspored, unatoč ranijim neprovjerenim nagađanjima o ozbiljnim zdravstvenim problemima. Zabrinutost za njegovo zdravlje ponovno je pokrenuta u studenom, nakon što je ruski vođa viđen s "otečenim" rukama, što je izazvalo spekulacije da bi mogao patiti od različitih bolesti, uključujući upalu vena ili čak rak.

Ovako bi mogla završiti Putinova vladavina. Stručnjak upozorio: 'Pripremite se za kaos'
Ključne riječi
predsjednik Rusija Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Komentara 2

Pogledaj Sve
UM
Umac
22:45 14.02.2026.

Covjek koji je nepovratno unistio Rusiju !

Avatar Heisenberg
Heisenberg
22:44 14.02.2026.

Znači opet teško bolestan, čak i rak je u igri!

