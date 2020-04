Zašto je predsjednik UFC-a najveći licemjer?

"Dobri naš ujko Dana White se trudio zbog nas", bila je glavna reakcija ljubitelja UFC-a nakon što je čelni čovjek organizacije zbog rizika od globalne pandemije koronavirusa konačno, tjedan dana prije održavanja UFC 249 priredbe bio primoran otkazati istu. UFC je učinio sve u svojoj moći kako bi Whitea predstavio kao dobričinu koji se trudio obožavateljima pružiti nešto za zabavu tijekom ovih teških vremena. Ljubitelji i pratitelji organizacije (na žalost, većina njih) su tu priču lakoćom prihvatili budući da takve, barem to tako pokazuju, uistinu ne zanima o kakvoj se situaciji u svijetu radi, već samo žele gledati nove MMA okršaje.

Za svakog tko je u ovoj situaciji koristio imalo zdravorazumskog razmišljanja nešto je tu bilo sumnjivo. Zašto bi White odlučio otkazati priredbu tako? Još važnije, zašto bi otkazao priredbu tek nakon što su dvije glavne zvijezde iz dviju glavnih borbi otkazale nastup, a ne prije kad je pandemija u SAD-u već ionako prešla u ozbiljno stanje? Zašto bi White pasivno-agresivnim načinom radio pritisak na Habiba Nurmagomedova (koji nije dobio dozvolu za napuštanje Dagestana) iako je naglasio da natjecatelji imaju puno pravo izabrati hoće li nastupiti ili ne? Zašto bi White navodno bio fokusiran na pružanje zabave i "odlaska iz stvarnosti" MMA obožavateljima kad je samo tjedan dana prije za TMZ rekao da je ovo odlična prilika za imati dobru zaradu od ove priredbe i iskoristiti situaciju u kojoj se ostali konkurentni sportovi ne održavaju?Da odgovorimo na sva ova pitanja odjednom: zato što je, kratko i jasno, Dana White jedan odvlasnika velike korporacije kojeg smo imali priliku vidjeti. Dok su sve velike američke sportske organizacije kao što su NBA, NFL, NHL, MLB MLS i ostale otkazale sva natjecanja čim se opasnost počela pojavljivati, White na prvu nije ni pomislio o mogućem otkazivanju. Realno gledajući, prvenstveni odnosno ligaški sistem u kojem spomenuta natjecanja imaju određeni kontinuitet puno više gubi neodržavanjem tih natjecanja nego li UFC. Kad mu je Savezna država New York (trenutno najpogođenija virusom Covid-19 u svijetu) onemogućila održavanje UFC 249 priredbe u Brooklynu, White je ponosno i na sav glas govorio da će se event i dalje održati, no nije objavio lokaciju.U međuvremenu je prvak lake kategorijeobjavio vijest o svojoj nemogućnosti dolaska, što je razljutilo ljubitelje UFC-a budući da je to već peto otkazivanje meča između njega i Tonyja Fergusona. Umjesto razumijevanja, većina MMA zajednice proglasila je Nurmagomedova za strah od poraza. Isto su, nećete vjerovati, govorili i za Rose Namajunas koja je odbila nastupiti u revanšu protiv Jessice Andrade zato što su joj, pazite, dva člana obitelji preminula od virusa Covid-19.Sve dok Namajunas nije potvrdila i obrazložila svoje otkazivanje, pa čak i dva dana nakon toga, White je inzistirao da se UFC 249 održi na privatnom tajnom otoku bez publike. Najavio je da čak ni natjecatelji neće znati kamo idu, no unatoč tome produkcijska ekipa organizacije je toliko velika da bi UFC i dalje kršio zakone o velikim okupljanjima pa tako White više nije imao izbora. Morao se povući kad je shvatio da mu event zbog izostanaka megazvijezda neće donijeti očekivani novac, ali isto tako i kad je shvatio da bi održavanjem eventa UFC-u prijetili mnogi problemi pravne prirode koji bi ih mogli još stajati milijuna. UFC je jedna od rijetkih organizacija koja sa strane ima, prema izvještajima WrestlingObservera, pola milijarde dolara u pričuvi ako nešto pođe po zlu te upravo zbog tog razloga ove poteze Whitea ne možemo nazivati trudom za opstanak organizacije, većNadamo se da su barem ljubitelji UFC-a (barem ta većina koja je negodovala) konačno otvorili oči i shvatili zašto je otkazivanje i ovog događaja bilo potrebno kad je već teško očekivati da će vlasnik poput Whitea to ikad shvatiti.