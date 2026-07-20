Što se događalo iza neprobojnog stakla? Kamere 'uhvatile' susret čelnika nakon mjeseci napetosti

Finale Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine dovelo je niz svjetskih čelnika u VIP ložu, zaštićenu neprobojnim staklom, stadiona u New Jerseyju. Tamo je, uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, bila nekolicina osoba s kojom je u posljednje vrijeme imao poprilično nestabilne i napete odnose. Primjerice, tamo su bili meksička predsjednica Claudia Sheinbaum i kanadski premijer Mark Carney s kojima je američki čelnik imao ozbiljne nesuglasice zbog ekonomskih politika. No, najviše je pažnje bilo usmjereno na njegov susret sa španjolskim premijerom Pedrom Sánchezom.

Američki predsjednik srdačno je pozdravio španjolskog premijera, unatoč višemjesečnim napetostima zbog odbijanja Španjolske da poveća obrambenu potrošnju. Naime, sinoćnji susret i rukovanje uslijedili su nakon što su se Trump i Sánchez ranije ovoga mjeseca susreli u Ankari, na summitu NATO-a. Njihovi su se odnosi ranije dodatno pogoršali nakon što je Madrid odbio odobriti korištenje američkih vojnih baza u Španjolskoj za američke zrakoplove uključene u sukob s Iranom. Trump je opisao Španjolsku kao "užasnog partnera“, no čini se kako su se napetosti posljednjih tjedana primirile, nakon što je europska zemlja obećala dodatna obrambena izdvajanja i sudjelovanje u zajedničkoj misiji u Finskoj, navodi El Pais.

Llevo dos horas apostado a la otra parte del estadio con un objetivo 600 mm para hacer esta foto....! pic.twitter.com/p1qE88lihb — Miguel Morenatti (@MiguelMorenatti) July 19, 2026

Prvotno nije bilo sigurno hoće li španjolski premijer Sánchez uopće doći na utakmicu, no ipak je otputovao u New York nakon što je dobio pozivnicu od FIFA-e. El Pais ističe kako je osam španjolskih ministara, koji su planirali doći kao predstavnici Španjolske, moralo otkazati svoje planove čim je potvrđeno da će premijer biti tamo. Također, na finalu su u VIP loži bili prisutni španjolski kralj Felipe VI. i kraljica Letizia.