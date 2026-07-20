FOTO Donald Trump prekršio sveto nogometno pravilo: Pogledajte što je napravio s originalnim peharom prije finala

Tijekom finalnog dvoboja Svjetskoga nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske, na stadionu MetLife u New Jerseyju, američki predsjednik Donald Trump našao se u središtu pozornosti kada je nakratko u ruke primio originalni trofej Svjetskog prvenstva.

U društvu predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, legendarni brazilski nogometaš Ronaldo Nazário pokazao je pehar američkom predsjedniku, koji ga je lagano dodirnuo i nekoliko puta potapšao. Međutim, prema ustaljenoj FIFA-inoj proceduri, originalni pehar prije početka utakmice prvi se put javnosti predstavlja tijekom službene ceremonije na samom travnjaku. Zbog toga ugledni španjolski list Marca piše kako je FIFA ponovno odstupila od vlastite prakse dopustivši da se trofej prije finala nađe u predsjedničkoj loži.

Trump je kasnije sudjelovao i u svečanoj ceremoniji dodjele pehara pobjedniku turnira koji su zajednički organizirali Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Ovo nije prvi put da aktualni američki predsjednik sudjeluje u dodjeli odličja na velikim nogometnim natjecanjima. Prošle godine nazočio je ceremoniji nakon što je Chelsea s 3:0 svladao Paris Saint-Germain u finalu inauguralnog izdanja proširenog Svjetskog klupskog prvenstva, također održanog u SAD-u.

Inače, službeni trofej Svjetskoga nogometnog prvenstva, koji prikazuje dvije ljudske figure kako podižu Zemljinu kuglu, prvi je put dodijeljen 1974. godine reprezentaciji Zapadne Njemačke. Izrađen je od 18-karatnog zlata s postoljem od malahita, teži ukupno 6,175 kilograma, od čega se čak pet kilograma odnosi na čisto zlato.

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Da podsjetimo, šogometna reprezentacija Španjolske novi je svjetski prvak nakon što je u finalu na stadionu Met Life u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedila branitelja naslova Argentinu s 1-0. Španjolska je nakon drame produžetaka pobijedila Argentinu 1-0 skinuvši Gauče s trona. Španjolska je tako 16 godina nakon slavlja u Južnoj Africi stigla do novog naslova svjetskog prvaka nakon sjajne utakmice i zaslužene pobjede.

Furija je tijekom susreta imala 20 udaraca, pri čemu 12 u okvir, dok su Argentinci uputili tek dva udarca, oba u posljednjim minutama susreta, ali ne i u okvir gola. Španjolski junak bio je napadač Barcelone Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti na asistenciju Nice Williamsa. Argentina je u 90+4 minuti ostala s igračem manje nakon što je isključen Enzo Fernandez.